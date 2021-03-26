До 170 тисяч гривень: за зображення України без окупованих територій можуть ввести штрафи

Цей документ пропонує штрафувати за поширення зображення обрисів території України чи карти України без тимчасово окупованих територій. Йдеться про зображення у друкованій продукції, на сувенірах, картах, схемах, у рекламі.

Такі дії закон пропонує карати штрафом від 5 тисяч до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це 85-170 тисяч гривень.

Крім того, документ передбачає покарання за публічне заперечення Голодомору 1932-1933 років в Україні, Голокосту, депортації з Криму кримських татар у 1944 році, або виправдання дій організаторів цих міжнародних злочинів. За це загрожуватиме штраф у розмірі 2 тисяч таких мінімумів, тобто 34 тисячі гривень, або громадські роботи на строк до 200 годин.

Повторне порушення планують карати штрафом від 3 тисяч до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-85 тисяч гривень) або громадськими роботами на строк від 100 до 240 годин.

Якщо порушення вчинили національні публічні діячі, посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування, їм буде загрожувати штраф від 5 тисяч до 7 тисяч таких мінімумів (85-119 тисяч гривень) або громадські роботи на строк від 150 до 240 годин.