В Україні хочуть карати в'язницею позбавлення права власності на окупованих територіях

В Україні хочуть передбачити кримінальну відповідальність за позбавлення права власності на окупованих територіях. Комітет Верховної ради з питань екологічної політики рекомендує ухвалити відповідний законопроект №5166 за основу.

До кримінальної відповідальності хочуть притягати за позбавлення особи всупереч її волевиявленню належних їй прав на майно, майнові права на тимчасово окупованій території, що виникли до 20 лютого 2014 року та до 11 травня 2014 року відповідно. Покарання загрожує, якщо внаслідок таких дій відбулося фактичне набуття прав на це майно іншою особою на підставі норм законодавства Росії або актів незаконних органів (їх посадових осіб), створених на тимчасово окупованій території.

Це пропонують карати позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Якщо позбавлення відбулося за попередньою змовою групою осіб або посадовими особами органів державної влади та/або місцевого самоврядування РФ, посадовими особами незаконних органів, створених на тимчасово окупованій території, його каратимуть позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.