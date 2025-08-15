ua en ru
17 тысяч недостаточно. Когда за неявку по повестке кроме штрафа грозит и тюрьма

Украина, Пятница 15 августа 2025 18:19
17 тысяч недостаточно. Когда за неявку по повестке кроме штрафа грозит и тюрьма Мобилизация в Украине и очереди в ТЦК и СП (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова
Эксперт: Ярослав Хливный

Неявка по повестке для уточнения данных или для прохождения ВВК карается штрафом. Но если не явиться по боевой повестке, тогда грозит уже уголовная ответственность.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказывает адвокат адвокатского бюро "Романа Сацыка" Ярослав Хливный.

Какая ответственность за неявку по повесткам

Во время военного положения статья 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" устанавливает усиленный режим ответственности. В частности, с 2024 года, после принятия изменений в КУоАП (закон № 3636-ІХ от 11.04.2024), размер штрафов существенно увеличился - от 17 000 до 25 500 гривен.

Это касается нарушений, таких как неявка по повестке для уточнения данных или для прохождения военно-врачебной комиссии. Когда военнообязанный уже прошел эти этапы, следующей ему вручают боевую повестку, отмечает Ярослав Хливный.

"Боевая повестка - это уже окончательный этап мобилизации и означает, что человек движется дальше для прохождения службы", - говорит он.

Между тем последствия неявки по этой повестке значительно строже, чем в случае игнорирования повесток для уточнения данных или прохождения ВВК: в этом случае в условиях неявки есть угроза уголовной ответственности по 336 статье Уголовного кодекса в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Всем ли будет приговор?

Когда человек вовремя не явился по боевой повестке, часто предлагают вместо лишения свободы пойти на службу в Вооруженные Силы, отмечает адвокат.

"Государство в определенной степени идет на смягчение, но это все равно уголовное производство. Из практики, большинство выбирают службу. Розыск в таком случае неизбежен, и ответственность также. Не припомню ни одного случая, когда человека, объявленного в розыск, не нашли: рано или поздно он выходит за продуктами - и вопрос решается быстро. Поэтому лучше не прятаться дома, ведь это только усугубит ситуацию", - отмечает он.

По словам адвоката, если подойти к этому вопросу правильно и в рамках закона, то проблем быть не должно, и повестку продлевают и переписывают на другую дату.

Какие основания не прийти по боевой повестке

Уважительными причинами для неприбытия в срок, указанный в повестке, считаются:

  • стихийные бедствия (наводнение, пожар);
  • смерть близкого родственника (родителей, мужа/жены, ребенка, родных брата или сестры, дедушки, бабушки) или родственника мужа/жены;
  • болезнь;
  • боевые действия на соответствующей территории и их последствия;
  • другие исключительные обстоятельства.

Эти причины необходимо подтвердить документально, например:

  • медицинской справкой;
  • свидетельством о смерти;
  • справкой из полиции или другой компетентной службы.

Если вы не можете явиться, сообщите о причине в течение трех дней от даты, указанной в повестке, и посетите ТЦК в течение семи календарных дней.

Отметим, часто у военнообязанного есть уважительные причины не явиться по повестке, которую ему прислали. Тогда в ТЦК могут перенести повестку на другое число. Мы писали, когда повестку могут продлить и "переписать" на другую дату.

Также стало известно, могут ли после ВВК не отправить на фронт.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Важно: Этот материал носит исключительно ознакомительный характер и не является юридической консультацией. РБК-Украина не несет ответственности за действия, совершенные на основе этой информации. В случае необходимости в правовой помощи или толковании законодательства рекомендуем обратиться к квалифицированному юристу.

