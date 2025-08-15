17 тысяч недостаточно. Когда за неявку по повестке кроме штрафа грозит и тюрьма

Неявка по повестке для уточнения данных или для прохождения ВВК карается штрафом. Но если не явиться по боевой повестке, тогда грозит уже уголовная ответственность.

Какая ответственность за неявку по повесткам

Во время военного положения статья 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" устанавливает усиленный режим ответственности. В частности, с 2024 года, после принятия изменений в КУоАП (закон № 3636-ІХ от 11.04.2024), размер штрафов существенно увеличился - от 17 000 до 25 500 гривен.

Это касается нарушений, таких как неявка по повестке для уточнения данных или для прохождения военно-врачебной комиссии. Когда военнообязанный уже прошел эти этапы, следующей ему вручают боевую повестку, отмечает Ярослав Хливный.

"Боевая повестка - это уже окончательный этап мобилизации и означает, что человек движется дальше для прохождения службы", - говорит он.

Между тем последствия неявки по этой повестке значительно строже, чем в случае игнорирования повесток для уточнения данных или прохождения ВВК: в этом случае в условиях неявки есть угроза уголовной ответственности по 336 статье Уголовного кодекса в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Всем ли будет приговор?

Когда человек вовремя не явился по боевой повестке, часто предлагают вместо лишения свободы пойти на службу в Вооруженные Силы, отмечает адвокат.

"Государство в определенной степени идет на смягчение, но это все равно уголовное производство. Из практики, большинство выбирают службу. Розыск в таком случае неизбежен, и ответственность также. Не припомню ни одного случая, когда человека, объявленного в розыск, не нашли: рано или поздно он выходит за продуктами - и вопрос решается быстро. Поэтому лучше не прятаться дома, ведь это только усугубит ситуацию", - отмечает он.

По словам адвоката, если подойти к этому вопросу правильно и в рамках закона, то проблем быть не должно, и повестку продлевают и переписывают на другую дату.

Какие основания не прийти по боевой повестке

Уважительными причинами для неприбытия в срок, указанный в повестке, считаются:

стихийные бедствия (наводнение, пожар);

смерть близкого родственника (родителей, мужа/жены, ребенка, родных брата или сестры, дедушки, бабушки) или родственника мужа/жены;

болезнь;

боевые действия на соответствующей территории и их последствия;

другие исключительные обстоятельства.

Эти причины необходимо подтвердить документально, например:

медицинской справкой;

свидетельством о смерти;

справкой из полиции или другой компетентной службы.

Если вы не можете явиться, сообщите о причине в течение трех дней от даты, указанной в повестке, и посетите ТЦК в течение семи календарных дней.