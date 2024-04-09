Готовила новые удары по Харьковской области. СБУ задержала предательницу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Что произошло

Как пишет СБУ, российские террористы планировали ударить по линиям обороны и объектам "Укрзализныци" в Харьковской области. Ключевыми целями врага были новые укрепрайоны и логистические пути Вооруженных сил Украины.

Для корректировки ударов россияне привлекли местную жительницу, которая работала на разведку террористов. По указанию предательница должна были обнаружить, а также обозначить на гугл-картах геолокации минных полей, долговременных оборонительных точек, а также системы окопов и блиндажей. В частности ее "задачей" было следить за железнодорожными путями, которые используют эшелоны ВСУ.

"По координатам вражеской соратницы захватчики планировали осуществить воздушные атаки с использованием крылатых ракет и управляемых авиабомб. В случае огневого поражения по потенциальным целям оккупанты надеялись ослабить оборону Харькова и разрушить железнодорожные пути переправки на фронт личного состава, оружия и боеприпасов для ВСУ", - добавляет СБУ.

Фото: СБУ задержала предательницу, которая готовила новые удары по Харьковской области (ssu.gov.ua)

После нанесения ударов предательница должна была "отчитаться" о точности обстрелов и получить дальнейшие инструкции по "эвакуации" в Россию.

Киберспециалисты СБУ своевременно разоблачили информаторку, сорвали планы врага и заблокировали ей побег.

"Одновременно были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности мест базирования и перемещения украинских войск", - отмечает СБУ.

"Связным" оказался родной брат предательницы из Донецка, который воюет на стороне России на восточном фронте. Для фиксации и передачи данных информаторка обходила местность и по возвращении домой обозначала разведывательные данные на электронных картах.

Что грозит

Согласно ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины, предательнице грозит 8 лет тюрьмы.