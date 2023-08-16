ВСУ продвинулись на фронтах в Луганской и Запорожской областях, - ISW

Украинские военные в ходе боев с российскими оккупантами имели определенный успех в Луганской и Запорожской областях, продвинувшись на этих участках фронта.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW .

Бойцы ВСУ 15 августа провели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и, как сообщается, продвинулись в Луганской области и западной части Запорожской области, говорится в публикации.

Как проинформировали в Генштабе ВСУ, военные продолжали контрнаступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском (запад Запорожской области) и Бердянском (запад Донецкой области - восточная часть Запорожской области) направлениях.

Координаты, опубликованные российским "военкором" 15 августа, указывают на то, что Силы обороны продвинулись южнее Дибровой (7 км к юго-западу от Кременной) в Луганской области.

Кадры с геолокацией, опубликованные 14 августа, показывают, что ВСУ также продвинулись к Роботино, а дальнейшие российские и украинские репортажи, опубликованные 15 августа, предполагают, что Силы обороны направили дополнительные контрнаступательные бригады в западную часть Запорожской области.

Полковник ВСУ Петр Чернык заявил, что контрнаступление медленно продвигается на юге страны, потому что украинские силы должны преодолеть трехэшелонированную линию обороны российских интервентов.

Он также отметил, что линия обороны противника включает в себя:

первую линию минных полей шириной в несколько километров;

вторая линия с сосредоточением артиллерии, техники и личного состава;

третья линия тыловых позиций, предназначенная для сохранения ресурсов.

Как обратил внимание Чернык, украинские контрбатарейные меры особенно важны для того, чтобы не допустить поражения вражеской артиллерией средств разминирования ВСУ.

В ISW отметили, что заявления полковника согласуются с предыдущими оценками экспертов Института изучения войны о том, что "доктринально обоснованная эластичная оборона" РФ замедляет продвижение ВСУ на юге Украины.

Ключевые выводы:

В ночь с 14 на 15 августа РФ нанесла крупномасштабный ракетный удар по объектам преимущественно в украинском тылу.

Кремль использует форум "Армия-2023" в Москве (14-20 августа) для развития двусторонних военно-политических отношений с другими государствами и позиционирования себя как "надежного и технологически продвинутого партнера".

Российский диктатор Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сделали в основном стандартные комментарии, в которых правительство представлялось как эффективное противодействие усилиям РФ по формированию вооруженных сил, изображая западные и украинские ресурсы как ограниченные и продвигая международное сотрудничество против Запада.

Источники, аффилированные с ЧВК "Вагнера", подрывают частные военные компании, аффилированные с Минобороны РФ.

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин продолжает комментировать вопросы "вагнеровцев" на африканском континенте, чтобы оставаться активным в информационном пространстве, но заметно воздерживается от комментариев по поводу войны против Украины.

Российское новостное издание "КоммерсантЪ" сообщило, что власти РФ разрабатывают механизм полного контроля и отключения гражданских сетей мобильной связи в случае объявления чрезвычайной ситуации, возможно, связанной с проукраинскими рейдами через границу.

Войска РФ вели наступательные операции на линии Купянск - Сватово - Кременная, в районе Бахмута, на линии Авдеевка - Донецк и в приграничном районе Донецко-Запорожской области, и, как сообщается, продвинулись в районе Сватово и Бахмута.

ВСУ 15 августа провели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и, как сообщается, продвинулись в Луганской области и западной части Запорожской области.

Российский батальон "Восток", который действует под Урожайным, заявил 15 августа, что войска РФ полностью потеряли поселок, и возложил ответственность за потерю населенного пункта на нехватку пехоты и техники, но ISW пока не наблюдала визуальных подтверждений того, что российские войска полностью ушли из него.

Сообщается, что в Украину переброшено добровольческое формирование субъекта РФ "Башкортостанский полк".

Власти РФ продолжают "интегрировать" оккупированные украинские территории в российскую культурно-образовательную сферу.

Ситуация на фронтах

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр отмечала, что на востоке фиксируют уменьшение количества российских обстрелов и атак, ведь украинские военные мощно ударили по захватчикам, когда они активизировались на Купянском и Лиманском направлении.

Кроме того, Силы обороны перебросили резервы на Лимано-Купянское направление, чтобы сделать невозможным продвижение российских захватчиков.