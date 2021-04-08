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Із 168 млн доларів запланованої гумдопомоги Україні виділено лише 9 млн, - ООН

Автор: Инна Собора

Організація об'єднаних націй (ООН) закликала донорів профінансувати у повному обсязі гуманітарну допомогу Україні. Наразі із 168 млн доларів, які ООН з партнерами запросила для допомоги Донбасу, виділено трохи більше 9 млн доларів.

Про це пише "Голос Америки".

Речник генсека ООН Стефан Дюжжарик нагадав, що нещодавні обстріли пошкодили лінію електропередач поблизу Південно-Донбаського водогону. Без водопостачання залишились понад мільйон людей у 50 населених пунктах.

"Хоча пошкодження ліній електромереж швидко відремонтували, ми закликаємо всі сторони не завдавати ударів по критично важливій інфраструктурі з водопостачання на сході України. А також закликаємо забезпечити безумовний доступ до гумдопомоги тим, хто її потребує", - сказав Дюжжарик.

Раніше повідомлялося, що з початку року на виплати компенсацій за зруйноване житло на окупованому Донбасі спрямували 20 млн гривень.

РБК-Україна писало, що уряд Австрії прийняв рішення виділити Україні 1,5 млн євро. Кошти надаються на гуманітарні проекти на Донбасі.

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