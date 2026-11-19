До +16, в ряде регионов дожди: какой будет погода в Украине сегодня
07:00 19.11.2026 Чт
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Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 19 ноября (коллаж РБК-Украина)
В Украине сегодня, 19 ноября, местами ожидается незначительное потепление. В ряде регионов прогнозируются дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине облачно с прояснениями. Днем в Левобережье и Закарпатье умеренные, на востоке и юго-востоке страны местами сильные дожди. На остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура днем 8-13 °; на юге страны 11-16 °.
В Карпатах небольшой дождь, температура 2-7° тепла.
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями, днем без осадков.
Ветер западный, 7-12 м/с.
Температура по области днем 8-13°, в Киеве 10-12°.
Напомним, ранее синоптики УкрГМЦ дали прогноз погоды на ближайшие три дня.