В 155-й ОМБр создали отдел расследований для поиска пропавших военных

"Несколько дней работала в Донецкой области в боевых воинских частях по разным вопросам. Одним из основных направлений работы было выяснение обстоятельств исчезновения без вести военнослужащих 155-й отдельной механизированной бригады. Родные военных из 155-ки длительное время не имели надлежащей коммуникации с частью", - написала Решетилова.

По ее словам, новый комбриг и его заместители создали отдел расследований, в который вошли представители каждого из батальонов, которые понесли потери.

"Расследователи фактически поминутно реконструируют события, во время которых терялась связь с военнослужащими, выясняют, какие меры применялись для эвакуации, анализируют доклады разведки, чтобы понять, что могло произойти с пропавшими собратьями", - уточнила омбудсмен.

По ее мнению, это хороший пример не формального подхода к проведению служебных расследований, а реального выяснения обстоятельств, который должен быть имплементирован в других воинских частях. Однако она считает, что такие отделы расследований должны разворачиваться не постфактум, а в режиме реально времени.

"В ближайшее время семьям пропавших без вести из 155 бригады должны предоставить исчерпывающую информацию о ситуации с их родными", - подчеркнула она.

Скандал со 155 ОМБр

Недавно в сети распространились заявления о ненадлежащем формировании и обеспечении вновь созданной 155 механизированной бригады. Сообщалось, что якобы 1700 военнослужащих 155 отдельной механизированной бригады оставили службу. В частности, якобы были факты побега бойцов с обучения во Франции.

В ответ на это главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский поручил усилить 155 отдельную механизированную бригаду имени Анны Киевской. Кроме того, он проинформировал, что правоохранительные органы расследуют случаи дезертирства и СЗЧ в бригаде. А командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатий взял под личный контроль ситуацию.

Недавно также стало известно о задержании бывшего командира 155 бригады Дмитрия Рюмшина.