1500 гривен для украинцев: сколько пенсионеров уже получили выплаты на карточки

"Если мы говорим о наиболее уязвимых категориях населения, о пенсионерах, о внутренне перемещенных лицах, то у нас есть и действует соответствующая программа. Программа поддержки 1500 гривен", - отметила Свириденко.

По ее словам, по состоянию на сейчас 9 млн пенсионеров уже получили на свои карточки соответствующую помощь.

Кто имеет право на помощь

Единовременная выплата в размере 1500 гривен предусмотрена для наиболее незащищенных слоев населения. В перечень получателей вошли:

пенсионеры по возрасту и люди с инвалидностью;

малообеспеченные и многодетные семьи;

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

одинокие матери и получатели базовой социальной помощи.

Помощь начисляется при условии, что общий размер ежемесячных выплат лица (вместе со всеми надбавками) не превышает 25 950 гривен.

В то же время государственную поддержку получат определенные категории граждан независимо от уровня их дохода. Речь идет о: