Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

1500 гривен для украинцев: сколько пенсионеров уже получили выплаты на карточки

12:59 10.04.2026 Пт
2 мин
Получить 1500 гривен можно на карту, или в "Укрпочте"
aimg Константин Широкун
Фото: Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Более 9 млн украинских пенсионеров уже получили на свои банковские карты 1500 гривен весенней социальной помощи.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление в Верховной Раде.

"Если мы говорим о наиболее уязвимых категориях населения, о пенсионерах, о внутренне перемещенных лицах, то у нас есть и действует соответствующая программа. Программа поддержки 1500 гривен", - отметила Свириденко.

По ее словам, по состоянию на сейчас 9 млн пенсионеров уже получили на свои карточки соответствующую помощь.

Кто имеет право на помощь

Единовременная выплата в размере 1500 гривен предусмотрена для наиболее незащищенных слоев населения. В перечень получателей вошли:

  • пенсионеры по возрасту и люди с инвалидностью;
  • малообеспеченные и многодетные семьи;
  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
  • одинокие матери и получатели базовой социальной помощи.

Помощь начисляется при условии, что общий размер ежемесячных выплат лица (вместе со всеми надбавками) не превышает 25 950 гривен.

В то же время государственную поддержку получат определенные категории граждан независимо от уровня их дохода. Речь идет о:

  • лицах, принимавших непосредственное участие в защите Украины;
  • членах семей погибших, умерших или пропавших без вести Защитников и Защитниц;
  • участниках ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Что надо знать о выплате 1500 гривен

Ранее РБК-Украина рассказывало о запуске разовой денежной помощи для украинцев с 1 апреля 2026 года.

Мы писали, что государство начало выплачивать по 1500 гривен пенсионерам и получателям соцвыплат. Средства будут поступать автоматически - на банковские счета или вместе с пенсией через "Укрпочту", без необходимости обращаться в учреждения.

