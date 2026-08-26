С 15 сентября контрактники начнут получать сертификаты на гранты: как подтвердить их в "Дії"

С 15 сентября в приложении "Дія" начнут автоматически формировать сертификаты на академические гранты для поступающих в 2026 году. Подавать отдельное заявление не нужно - документ создадут на основе данных ЕГЭБО.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение МОН.
Главное:
Сертификаты будут поступать контрактникам, отвечающим условиям программы академических грантов. Уведомления в "Дії" будут отправлять с 15 сентября по 25 октября.
В сертификате будет указано:
После уведомления студент должен:
После подтверждения МОН в течение 10 дней утвердит предоставление гранта приказом, а средства перечислит непосредственно учебному заведению.
Если студент зачислен на контракт на несколько образовательных программ, "Дія" сформируют несколько сертификатов. Подтвердить можно только один из них.
Сертификат появится только при условии, что учебное заведение внесло информацию о подписанном договоре в ЕГЭБО.
Также право на академический грант могут иметь студенты, ранее обучавшиеся на бюджете, а теперь вступившие на контракт. Для этого они должны возместить стоимость предварительного бюджетного обучения.
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