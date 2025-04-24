До 15 лет за решеткой? За что будут судить основателя детдома из Херсонской области

Полицейские Херсонской области задержали основателя детского дома семейного типа. Его подозревают в половых преступлениях в отношении воспитанниц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.
В 2008 году 48-летний мужчина организовал детский дом семейного типа в Бериславском районе Херсонской области. У него самого при этом были:
После полномасштабного вторжения РФ в Украину и начала боевых действий в регионе мужчина с семьей и воспитанниками эвакуировался в Ивано-Франковскую область.
В полиции рассказали, что подозревают организатора детского дома в систематических половых преступлениях в отношении воспитанниц.
Получив соответствующую информацию от работников отдела ювенальной превенции, правоохранители провели следственно-розыскные мероприятия и установили следующие факты:
"Сейчас известно о трех пострадавших, но их может быть больше", - отметили в полиции.
В результате проведенных мероприятий, полицейские (следователи и работники следственного управления областного главка полиции):
Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры полиция, исходя из всех фактов преступлений мужчины, начала производство:
"Сейчас судья поддержал ходатайство следствия и избрал злоумышленнику меру пресечения - содержание под стражей. Продолжаются необходимые следственные действия", - уточнили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.
Отмечается, что организатору детского дома семейного типа грозит 15 лет заключения.
В полиции сообщили, что, учитывая тяжесть преступления, из детского дома семейного типа были изъяты десять воспитанников:
"После проведения врачебных осмотров детей ждет психологическая реабилитация", - отметили в пресс-службе правоохранителей.
Напомним, ранее мы рассказывали, что детские дома семейного типа предлагают "ликвидировать".
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