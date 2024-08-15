Детские дома семейного типа предлагают "ликвидировать": детали
Кабинет министров предлагает усовершенствовать защиту прав уязвимых групп детей в Украине, реорганизовать систему семейных форм воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также ограничить количество детей на воспитании в одной приемной семье.
РБК-Украина рассказывает, что именно предлагает изменить зарегистрированный в парламенте законопроект №11311 и что о нем известно.
Что предлагает изменить законопроект
Согласно пояснительной записке проект закона №11311 был разработан для того, чтобы обеспечить лучшее качество ухода:
- за детьми-сиротами
- за детьми, лишенными родительской опеки
Для этого Кабинет министров предлагает реорганизовать систему семейных форм воспитания таких детей путем исключения из семейных форм воспитания "детского дома семейного типа".
Речь идет о переводе действующих детских домов семейного типа в статус (формат) приемной семьи.
По мнению чиновников, это позволит приемным родителям уделять больше индивидуального внимания каждому ребенку. В целом же такие изменения должны:
- способствовать сохранению личных отношений между детьми и взрослыми
- позволить обеспечить потребности приемных детей в уходе, воспитании и развитии
- способствовать улучшению эмоционального состояния детей, их самоуважения и снижению стресса
В целом, документ должен внести изменения в 32 нормативно-правовых акта.
Он определяет, что приемная семья - это семья, которая добровольно взяла на воспитание и совместное проживание:
- детей-сирот
- детей, лишенных родительской опеки
- детей, оставшихся без родительской опеки (в случаях, установленных КМУ)
При этом количество таких детей в одной приемной семье не должно превышать шести человек - кроме случаев, когда все устроенные в такую семью дети являются родными братьями и сестрами.
Общее количество детей в одной такой семье - приемных в возрасте до 23 лет и родных - не должно превышать восемь человек (кроме случая, когда в такую семью устроено более шести детей, которые являются родными братьями и сестрами).
Основное о проекте закона
Проект закона №11311 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании механизмов защиты прав и интересов детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, и других уязвимых групп детей, был зарегистрирован в Верховной Раде 31 мая 2024 года.
Инициатором законопроекта выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики под руководством Никиты Потураева.
Проект закона №11311 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)
4 июня документ был предоставлен для ознакомления народным депутатам.
В заключительных положениях уточняется, что закон вступает в силу с 1 января 2025 года (при условии принятия Верховной Радой и подписания президентом).
Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцы получат еще больше услуг в ЦНАП.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Верховная Рада Украины, проект закона №11311.
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