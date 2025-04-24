До 15 років за ґратами? За що судитимуть засновника дитбудинку з Херсонської області

Про який дитячий будинок ідеться

У 2008 році 48-річний чоловік організував дитячий будинок сімейного типу в Бериславському районі Херсонської області. У нього самого при цьому були:

дружина;

двоє рідних синів.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну та початку бойових дій у регіоні чоловік із родиною та вихованцями евакуювався в Івано-Франківську область.

У чому саме підозрюють засновника дитбудинку

У поліції розповіли, що підозрюють організатора дитячого будинку у систематичних статевих злочинах відносно вихованок.

Отримавши відповідну інформацію від працівників відділу ювенальної превенції, правоохоронці провели слідчо-розшукові заходи та встановили такі факти:

після відкриття дитячого закладу чоловік впродовж кількох років вчиняв статеві злочини відносно неповнолітніх;

робив він це як на території будинку, так і в безлюдних місцях (куди вивозив дівчат);

в однієї з вихованок після протиправних дій фігуранта справи розвинулися психічні розлади;

наймолодшій жертві було лише 10 років.

"Нині відомо про трьох потерпілих, але їх може бути більше", - наголосили у поліції.

Де затримали організатора дитбудинку

У результаті проведених заходів, поліцейські (розшуковці та працівники слідчого управління обласного главку поліції):

затримали зловмисника на території Івано-Франківської області;

повідомили фігуранту справи про підозру.

Як можуть покарати зловмисника

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури поліція, виходячи з усіх фактів злочинів чоловіка, розпочала провадження:

за частиною 4 статті 152 "Зґвалтування" Кримінального кодексу України;

за частиною 3 статті 153 "Сексуальне насильство" ККУ;

за частиною 2 статті 156 "Розбещення неповнолітніх" ККУ.

"Наразі суддя підтримав клопотання слідства та обрав зловмиснику запобіжний захід - тримання під вартою. Нині тривають необхідні слідчі дії", - уточнили у відділі комунікації поліції Херсонської області.

Зазначається, що організатору дитячого будинку сімейного типу загрожує 15 років ув'язнення.

Що відомо про подальшу долю вихованців дитбудинку

У поліції повідомили, що, зважаючи на тяжкість злочину, з дитячого будинку сімейного типу було вилучено десятьох вихованців:

п'ятьох дівчат;

п'ятьох хлопців.

"Після проведення лікарських оглядів на дітей чекає психологічна реабілітація", - наголосили у прес-службі правоохоронців.