До 15 лет за решеткой? За что будут судить основателя детдома из Херсонской области
Полицейские Херсонской области задержали основателя детского дома семейного типа. Его подозревают в половых преступлениях в отношении воспитанниц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.
О каком детском доме идет речь
В 2008 году 48-летний мужчина организовал детский дом семейного типа в Бериславском районе Херсонской области. У него самого при этом были:
- жена;
- двое родных сыновей.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину и начала боевых действий в регионе мужчина с семьей и воспитанниками эвакуировался в Ивано-Франковскую область.
В чем именно подозревают основателя детдома
В полиции рассказали, что подозревают организатора детского дома в систематических половых преступлениях в отношении воспитанниц.
Получив соответствующую информацию от работников отдела ювенальной превенции, правоохранители провели следственно-розыскные мероприятия и установили следующие факты:
- после открытия детского учреждения мужчина в течение нескольких лет совершал половые преступления в отношении несовершеннолетних;
- делал он это как на территории дома, так и в безлюдных местах (куда вывозил девушек);
- у одной из воспитанниц после противоправных действий фигуранта дела развились психические расстройства;
- самой младшей жертве было всего 10 лет.
"Сейчас известно о трех пострадавших, но их может быть больше", - отметили в полиции.
Где задержали организатора детдома
В результате проведенных мероприятий, полицейские (следователи и работники следственного управления областного главка полиции):
- задержали злоумышленника на территории Ивано-Франковской области;
- сообщили фигуранту дела о подозрении.
Как могут наказать злоумышленника
Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры полиция, исходя из всех фактов преступлений мужчины, начала производство:
- по части 4 статьи 152 "Изнасилование" Уголовного кодекса Украины;
- по части 3 статьи 153 "Сексуальное насилие" УКУ;
- по части 2 статьи 156 "Развращение несовершеннолетних" УКУ.
"Сейчас судья поддержал ходатайство следствия и избрал злоумышленнику меру пресечения - содержание под стражей. Продолжаются необходимые следственные действия", - уточнили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.
Отмечается, что организатору детского дома семейного типа грозит 15 лет заключения.
Что известно о дальнейшей судьбе воспитанников детдома
В полиции сообщили, что, учитывая тяжесть преступления, из детского дома семейного типа были изъяты десять воспитанников:
- пять девочек;
- пять мальчиков.
"После проведения врачебных осмотров детей ждет психологическая реабилитация", - отметили в пресс-службе правоохранителей.
Напомним, ранее мы рассказывали, что детские дома семейного типа предлагают "ликвидировать".
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