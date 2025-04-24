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До 15 лет за решеткой? За что будут судить основателя детдома из Херсонской области

Четверг 24 апреля 2025 16:12
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До 15 лет за решеткой? За что будут судить основателя детдома из Херсонской области Полиция задержала организатора детдома, которого подозревают в половых преступлениях (фото: facebook.com/policesumy)
Автор: Ирина Костенко

Полицейские Херсонской области задержали основателя детского дома семейного типа. Его подозревают в половых преступлениях в отношении воспитанниц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

О каком детском доме идет речь

В 2008 году 48-летний мужчина организовал детский дом семейного типа в Бериславском районе Херсонской области. У него самого при этом были:

  • жена;
  • двое родных сыновей.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину и начала боевых действий в регионе мужчина с семьей и воспитанниками эвакуировался в Ивано-Франковскую область.

В чем именно подозревают основателя детдома

В полиции рассказали, что подозревают организатора детского дома в систематических половых преступлениях в отношении воспитанниц.

Получив соответствующую информацию от работников отдела ювенальной превенции, правоохранители провели следственно-розыскные мероприятия и установили следующие факты:

  • после открытия детского учреждения мужчина в течение нескольких лет совершал половые преступления в отношении несовершеннолетних;
  • делал он это как на территории дома, так и в безлюдных местах (куда вывозил девушек);
  • у одной из воспитанниц после противоправных действий фигуранта дела развились психические расстройства;
  • самой младшей жертве было всего 10 лет.

"Сейчас известно о трех пострадавших, но их может быть больше", - отметили в полиции.

Где задержали организатора детдома

В результате проведенных мероприятий, полицейские (следователи и работники следственного управления областного главка полиции):

  • задержали злоумышленника на территории Ивано-Франковской области;
  • сообщили фигуранту дела о подозрении.

Как могут наказать злоумышленника

Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры полиция, исходя из всех фактов преступлений мужчины, начала производство:

  • по части 4 статьи 152 "Изнасилование" Уголовного кодекса Украины;
  • по части 3 статьи 153 "Сексуальное насилие" УКУ;
  • по части 2 статьи 156 "Развращение несовершеннолетних" УКУ.

"Сейчас судья поддержал ходатайство следствия и избрал злоумышленнику меру пресечения - содержание под стражей. Продолжаются необходимые следственные действия", - уточнили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

Отмечается, что организатору детского дома семейного типа грозит 15 лет заключения.

Что известно о дальнейшей судьбе воспитанников детдома

В полиции сообщили, что, учитывая тяжесть преступления, из детского дома семейного типа были изъяты десять воспитанников:

  • пять девочек;
  • пять мальчиков.

"После проведения врачебных осмотров детей ждет психологическая реабилитация", - отметили в пресс-службе правоохранителей.

Напомним, ранее мы рассказывали, что детские дома семейного типа предлагают "ликвидировать".

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