До 15 років за ґратами? За що судитимуть засновника дитбудинку з Херсонської області
Поліцейські Херсонської області затримали засновника дитячого будинку сімейного типу. Його підозрюють у статевих злочинах відносно вихованок.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у Херсонській області.
Про який дитячий будинок ідеться
У 2008 році 48-річний чоловік організував дитячий будинок сімейного типу в Бериславському районі Херсонської області. У нього самого при цьому були:
- дружина;
- двоє рідних синів.
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну та початку бойових дій у регіоні чоловік із родиною та вихованцями евакуювався в Івано-Франківську область.
У чому саме підозрюють засновника дитбудинку
У поліції розповіли, що підозрюють організатора дитячого будинку у систематичних статевих злочинах відносно вихованок.
Отримавши відповідну інформацію від працівників відділу ювенальної превенції, правоохоронці провели слідчо-розшукові заходи та встановили такі факти:
- після відкриття дитячого закладу чоловік впродовж кількох років вчиняв статеві злочини відносно неповнолітніх;
- робив він це як на території будинку, так і в безлюдних місцях (куди вивозив дівчат);
- в однієї з вихованок після протиправних дій фігуранта справи розвинулися психічні розлади;
- наймолодшій жертві було лише 10 років.
"Нині відомо про трьох потерпілих, але їх може бути більше", - наголосили у поліції.
Де затримали організатора дитбудинку
У результаті проведених заходів, поліцейські (розшуковці та працівники слідчого управління обласного главку поліції):
- затримали зловмисника на території Івано-Франківської області;
- повідомили фігуранту справи про підозру.
Як можуть покарати зловмисника
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури поліція, виходячи з усіх фактів злочинів чоловіка, розпочала провадження:
- за частиною 4 статті 152 "Зґвалтування" Кримінального кодексу України;
- за частиною 3 статті 153 "Сексуальне насильство" ККУ;
- за частиною 2 статті 156 "Розбещення неповнолітніх" ККУ.
"Наразі суддя підтримав клопотання слідства та обрав зловмиснику запобіжний захід - тримання під вартою. Нині тривають необхідні слідчі дії", - уточнили у відділі комунікації поліції Херсонської області.
Зазначається, що організатору дитячого будинку сімейного типу загрожує 15 років ув'язнення.
Що відомо про подальшу долю вихованців дитбудинку
У поліції повідомили, що, зважаючи на тяжкість злочину, з дитячого будинку сімейного типу було вилучено десятьох вихованців:
- п'ятьох дівчат;
- п'ятьох хлопців.
"Після проведення лікарських оглядів на дітей чекає психологічна реабілітація", - наголосили у прес-службі правоохоронців.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що дитячі будинки сімейного типу пропонують "ліквідувати".
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