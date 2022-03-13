ru ua
Нд, 13 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Можливі зелені коридори в Чернігівській області 14 березня, - Верещук

Новость на русском →
Неділя 13 березня 2022 19:33
Можливі зелені коридори в Чернігівській області 14 березня, - Верещук Фото: Ірина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Анна Шиканова

Віце-прем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук анонсувала на 14 березня зелений коридор у Чернігівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Верещук в ефірі UAразом.

Як повідомила Ірина Верещук, на понеділок, 14 березня, заплановано кілька зелених коридорів для евакуації жителів України.

"Це точно буде прорив на Маріуполь. Це також буде продовження Луганської області, а також буде продовження Київської області. Ми розглядаємо Чернігівську область, дивимося, як можна побудувати безпечний маршрут", - повідомила Верещук.

Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Верещук поінформувала про новий зрив допомоги Маріуполю.

А також повідомляли про те, що окупанти готуються до диверсій на шляхах гуманітарних вантажівок і військової допомоги.

Всі оперативні новини про події в Україні – читайте в нашій онлайн-трансляції.

Читайте РБК-Україна в Google News
евакуація Ірина Верещук
NEWS
Подоляк про вбивство журналіста зі США: скільки ще Вашингтон ігноруватиме війну
Подоляк про вбивство журналіста зі США: скільки ще Вашингтон ігноруватиме війну
DAILY
Коли Україна вступить до ЄС: питання та відповіді
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Коли Україна вступить до ЄС: питання та відповіді