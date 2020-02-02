ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кількість відмов в'їзду українців до Польщі збільшилася на чверть

Новини » Суспільство     02.02.2020 - 03:34
Кількість відмов в'їзду українців до Польщі збільшилася на чверть
Ілюстративне фото (pixabay.com-kaboompics)

Абсолютна більшість відмов була видана на наземному кордоні

Кількість відмов громадянам України у в’їзді в Польщу у 2019 році склала 58,5 тисяч. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітичний центр "Європа без бар'єрів".

Наголошується, що цей показник на 25% перевищує кількість відмов у 2018 році (було 46,7 тисяч). Абсолютну більшість відмов було видано на наземному кордоні. Як відзначають аналітики, при подорожі літаком, ймовірність отримати відмову значно менша.

Головними причинами відмов є непідтверджена мета поїздки (34,9 тисяч) та брак коштів (12,8 тисяч).

"Темпи зростання відмов у в'їзді на польському кордоні значно сповільнилися порівняно з минулим роком, коли зростання було близьким до критичного показника в 50%, проте залишилися високими", - пояснила виконавчий директор "Європи без бар'єрів" Ірина Сушко.

"По-перше, і це головне, після запровадження безвізового режиму триває «перенесення» відмов із консульств на кордон. У 2016 році 45 тисяч осіб отримали відмову ще на етапі візової аплікації. По-друге, не всі належно готуються до поїздки, ігноруючи необхідність обґрунтувати мету та перебіг своєї поїздки. По-третє, не завжди є досконалими і методи контролю прикордонних служб ЄС. Нам відомо, що деякі громадяни України отримали відмову через відсутність готівкових коштів, а банківську картку в якості доказу у них не прийняли", - додала вона.

Моніторинг міграційних показників, таких як відмови у в'їзді, є частиною механізму призупинення безвізових режимів, введеного ЄС.

Польща підписала з США контракт на купівлю винищувачів F-35 Польська авіакомпанія LOT припиняє сполучення з Китаєм через коронавірус
Новини України Польшаукраинцы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся