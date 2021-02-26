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В Україні ГРВІ захворіли ще понад 170 тисяч осіб, епідпоріг не перевищено

Новость на русском → Україна, П'ятниця 26 лютого 2021 08:55
В Україні ГРВІ захворіли ще понад 170 тисяч осіб, епідпоріг не перевищено Фото: застуджений чоловік (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні за минулий тиждень на гостру респіраторну вірусну інфекцію захворіло 170 484 людини, включаючи коронавірусну інфекцію. Інтенсивний показник захворюваності на 7,1% менше епідемічного порогу.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Показник захворюваності в Україні становить 448,7 на 100 тисяч населення. Найвищий показник зафіксований в Івано-Франківській (848,9) області, найменший - у Харківській (261,4) області.

При цьому було зареєстровано 76 пацієнтів з грипоподібним захворюванням (ГПЗ), показник - 194,2 на 100 тисяч населення, і 66 пацієнтів з тяжкою гострою респіраторною інфекцією (ТОРІ). За тиждень було щеплено від грипу 438 осіб.

З початку епідемічного сезону в Україні захворюваність на грип та ГРВІ на 10% менше показника минулорічного періоду. З 28 вересня по 21 лютого перехворіли 8,4% населення країни, 67 378 - було госпіталізовано (з них 32,3% - діти до 17 років). Летальних випадків від грипу не зареєстровано. З початку епідсезону проти грипу вакциновано 190 500 осіб.

Нагадаємо, в Україні ввели адаптивний карантин через коронавіруса. Щоб скасувати обмеження регіон повинен відповідати, в тому числі, і показниками захворюваності на ГРВІ та грипу.

Також повідомлялося, що за вчора в Україні виявили трохи більше 8 тисяч нових випадків коронавіруса, одужали майже вдвічі менше людей.

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