До +13, но почти без солнца: какой будет погода в Украине сегодня

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцетр .

Погода в Украине

Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. Без осадков, лишь в южных областях днем местами небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура днем в Украине 8-13° тепла. В Карпатах небольшой мокрый снег, температура от 3° мороза до 2° тепла.





facebook.com/UkrHMC

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 8-13° тепла, в Киеве 10-12° тепла.