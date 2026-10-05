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Главная » Жизнь » Общество

Украинцам грозит "осенний штраф": какая популярная привычка - под запретом

14:12 05.10.2026 Пн
1 мин
aimg Ирина Гамерская
Украинцам грозит "осенний штраф": какая популярная привычка - под запретом Фото: в Украине штрафуют за сожженные листья (коллаж РБК-Украина)
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С наступлением осени в Украине традиционно активизируется сезон сжигания сухой травы и листьев. Несмотря на запреты, многие продолжают эту привычку, рискуя получить немалый штраф или даже уголовную ответственность с тюремным сроком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал. .

Как сообщается, сезонное сжигание сухой травы и листьев наносит ущерб окружающей среде: загрязняет воздух, уничтожает микрофлору почвы, снижает ее плодородие и провоцирует пожары. За эту привычку предусмотрены серьезные наказания.

Штрафы и ответственность

Административная ответственность

Нарушение пожарной безопасности в лесах (ст. 77 КУоАП):

  • для граждан - от 1 530 до 4 590 грн;
  • для должностных лиц - от 4 590 до 15 300 грн.

Если это привело к лесному пожару: для граждан - от 4590 до 15300 грн; для должностных лиц - от 10 710 до 30 600 грн.

Самовольное сжигание растительности или листьев (ст. 77-1 КУоАП):

  • для граждан - от 3 060 до 6 120 грн;
  • для должностных лиц - от 15 300 до 21 420 грн.

В заповедных зонах: для граждан - от 6 120 до 12 240 грн; для должностных лиц - от 21 420 до 30 600 грн.

Уголовная ответственность

За уничтожение лесов, зеленых насаждений или стерни огнем:

  • штраф от 91 800 до 153 000 грн, ограничение или лишение свободы сроком от 2 до 5 лет.
  • В случае гибели людей, животных или других тяжких последствий - лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.

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