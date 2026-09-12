ВСУ нанесли поражение армии РФ на разных направлениях фронта, - ISW

В последние несколько суток российские захватчики пытались прорваться на разных участках фронта. Однако Силы обороны Украины вовремя дали отпор оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

На севере Сумской области сили противника проводили ограниченные наступательные операции, но продвинуться вперед не смогли.

Также безрезультатными оставались атаки российских войск на севере Харьковской области и северо-восточнее Великого Бурлука.

Украинские военные опровергают заявления российской стороны о якобы окружении подразделений ВСУ на северо-востоке Харьковской области. В частности, спикер украинской бригады, которая держит оборону в этом районе, 11 сентября опроверг информацию о захватах Довжанки, Васильевки и Благодатного. По его словам, эта территория остается спорной "серой зоной".

В то же время российские войска усилили наступательную активность на севере Харьковской области. По мнению аналитиков, это может создавать преувеличенное представление о масштабе продвижения оккупантов накануне выборов в Государственную думу РФ.

На Купянском направлении россияне также проводили ограниченные наступательные операции, однако не добились успеха. Украинские силы, в свою очередь, контратаковали вблизи Западного к северу от Купянска.

Кроме того, украинские военные продолжали наносить удары на средней дальности по российским военным объектам на оккупированной территории Луганской области.

На других участках фронта российские войска также не имели подтвержденных территориальных достижений. В частности, без продвижения оставались их наступательные операции в районе Доброполья, на Александровском направлении, а также на Гуляйпольском направлении и в западной части Запорожской области.

В ISW отмечают, что российские источники преувеличивают масштабы продвижения в направлении Славянска и Краматорска.

Отдельной проблемой для врага остается Константиновка. Россияне до сих пор не установили полный контроль над городом, что затрудняет создание необходимых линий поставок и, соответственно, препятствует дальнейшему наступлению к северу от него.

На Запорожском направлении российские войска также пытаются создать условия для окружения Орехова и перерезать украинские логистические маршруты, которые обеспечивают город.