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12 стран, включая Китай и Бразилию, предостерегли от угроз ядерным оружием

Фото: российский диктатор Владимир Путин (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

12 стран, среди которых Китай, Бразилия, Турция и Казахстан, выступили с совместным заявлением, в котором предостерегают от угроз применением ядерного оружия. Заявление было обнародовано в штаб-квартире ООН в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Заявление кроме Китая, Бразилии, Турции и Казахстана подписали Южная Африка, Индонезия, Алжир, Боливия, Колумбия, Египет, Кения, Замбия.

"Мы призываем воздерживаться от применения или угроз применения оружия массового поражения, особенно ядерного, химического и биологического", - говорится в тексте документа.

Там также отмечается, что гражданская инфраструктура, "в частности, мирные ядерные объекты и другие энергетические объекты", не должны быть целями военных операций.

Подписанты заявления призывают к "всеобъемлющему и длительному урегулированию сторонами конфликта посредством инклюзивной дипломатии и политических средств, основанных на Уставе ООН".

Агентство отмечает, что Россия в тексте не упоминается, но убеждено, что оговорки касаются недавнего заявления российского диктатора Владимира Путина относительно изменений в российскую ядерную доктрину, разрешающих применение ЯО против неядерных государств.

Новые ядерные угрозы Путина

Напомним, недавно Путин "предложил" расширить список условий применения ядерного оружия. В обновленной редакции ядерной доктрины агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или поддержкой ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на РФ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал ядерные угрозы Путина "безответственными".

Подробнее о том, что известно о ядерных угрозах Путина и как реагирует Украина, - в материале РБК-Украина.

"Друзья мира"

27 сентября в китайском МИД сообщили, что Китай со странами Глобального Юга хочет создать платформу "Друзья мира". Она будет направлена ​​на так называемое политическое урегулирование войны в Украине.

К этой инициативе уже присоединились 15 стран, среди которых Турция, Казахстан, Саудовская Аравия, Мексика, Замбия и Кения.

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