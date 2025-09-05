До 12 часов без света. В Днепре местами действуют графики отключения света

В Днепре действуют графики отключения электроэнергии. Однако свет выключают не по всему городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Центральной энергетической компании".

Отмечается, что свет выключают в домах, которые обслуживает "Центральная энергетическая компания" и которые пострадали от российской атаки в ночь на 30 августа.

В течение недели были отключения в три очереди, но сейчас действуют две.

Завтра, 6 сентября, I очередь будет отключаться:

с 02:00 до 07:00;

с 12:00 до 17:00;

с 22:00 до 24:00.

II очередь будет отключаться:

с 00:00 до 02:00;

с 07:00 до 12:00;

с 17:00 до 22:00.

С перечнем адресов по очередям можно ознакомиться по ссылке.