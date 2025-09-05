До 12 годин без світла. У Дніпрі місцями діють графіки відключення світла

У Дніпрі діють графіки відключення електроенергії. Однак світло вимикають не по всьому місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Центральної енергетичної компанії".

Зазначається, що світло вимикають у будинках, які обслуговує "Центральна енергетична компанія" та які постраждали від російської атаки в ніч проти 30 серпня. Протягом тижня були відключення в три черги, але наразі діють дві. Завтра, 6 вересня, I черга відключатиметься: з 02:00 до 07:00;

з 12:00 до 17:00;

з 22:00 до 24:00. II черга відключатиметься: з 00:00 до 02:00;

з 07:00 до 12:00;

з 17:00 до 22:00. З переліком адрес по чергах можна ознайомитися за посиланням.