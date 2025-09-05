ua en ru
Пт, 05 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

До 12 годин без світла. У Дніпрі місцями діють графіки відключення світла

П'ятниця 05 вересня 2025 21:39
UA EN RU
До 12 годин без світла. У Дніпрі місцями діють графіки відключення світла Фото: у Дніпрі місцями діють графіки відключення світла (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Дніпрі діють графіки відключення електроенергії. Однак світло вимикають не по всьому місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Центральної енергетичної компанії".

Зазначається, що світло вимикають у будинках, які обслуговує "Центральна енергетична компанія" та які постраждали від російської атаки в ніч проти 30 серпня.

Протягом тижня були відключення в три черги, але наразі діють дві.

Завтра, 6 вересня, I черга відключатиметься:

  • з 02:00 до 07:00;
  • з 12:00 до 17:00;
  • з 22:00 до 24:00.

II черга відключатиметься:

  • з 00:00 до 02:00;
  • з 07:00 до 12:00;
  • з 17:00 до 22:00.

З переліком адрес по чергах можна ознайомитися за посиланням.

Обстріл Дніпра 30 серпня

В ніч проти 30 серпня росіяни здійснили комбіновану атаку РФ по Україні. Вибухи було чути у Луцьку, Дніпрі, Запоріжжі та багатьох інших містах.

Зокрема, як повідомили в Дніпропетровській ОВА, росіяни масовано атакували Дніпро та Павлоград.

У містах були пошкоджені інфраструктурні об'єкти, на них виникли пожежі.

Крім цього, в Дніпрі загорілися приватний будинок і господарська будівля.

Також низка Telegram-каналів писали, що у Дніпрі після ворожої атаки частково зникло світло.

Читайте РБК-Україна в Google News
Днипро Графіки відключення світла Відключеня світла
Новини
"Молоде бабине літо". Якою буде погода у вересні й чи чекати заморозки, - бліц із синоптиком
"Молоде бабине літо". Якою буде погода у вересні й чи чекати заморозки, - бліц із синоптиком
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії