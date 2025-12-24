До 11 часов без света. Как будут действовать графики отключений в Киеве 25 декабря
В четверг, 25 декабря, в Киеве будут отключать свет по графикам. В течение суток жители и гости столицы будут без электричества до 11 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.
Завтра свет в столице будут отключать следующим образом:
1.1 очередь - света не будет с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 23:30;
1.2 очередь - света не будет с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 23:30;
2.1 очередь - света не будет с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 23:30;
2.2 очередь - света не будет с 00:00 до 02:30, с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 23:30;
3.1 очередь - света не будет с 02:30 до 06:00, с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:00;
3.2 очередь - света не будет с 02:30 до 06:00, с 13:00 до 20:00 и с 23:30 до 24:00;
4.1 очередь - света не будет с 02:30 до 06:00, с 13:00 до 17:00 и с 23:30 до 24:00;
4.2 очередь - света не будет с 06:00 до 09:30, с 13:00 до 20:00 и с 23:30 до 24:00;
5.1 очередь - света не будет с 08:00 до 13:00 и с 16:30 до 20:30;
5.2 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30;
6.1 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 22:00;
6.2 очередь - света не будет с 06:00 до 10:00 и с 16:30 до 20:30.
Фото: графики отключений света для Киева на 25 декабря (t.me/dtek_ua)
Обстрел Украины 24 декабря
Напомним, утром в среду, 24 декабря, россияне нанесли прицельные удары по ТЭЦ в пригороде Харькова. В результате обстрела город вынужденно перешел на режим "энергоострова".
Всего сегодня ночью россияне атаковали территорию Украины ударными дронами с шести направлений - большинство целей были уничтожены ПВО Украины. Большое количество ударных дронов враг направил на объект критической инфраструктуры в Черниговской области.
Кроме того, РФ атаковала объекты энергетики в нескольких областях, в результате чего в пяти регионах Украины есть отключения света.