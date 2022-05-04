УЗ запускає ще один Інтерсіті+ з 6 травня: графік та маршрут
Фото: УЗ запускає ще один Інтерсіті+ з 6 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Укрзалізниця відновлює курсування Інтерсіті+ сполученням Київ - Дніпро. Він відправлятиметься щоденно о 06:02.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Укрзалізниці.
Швидкісний поїзд розпочне курсування вже з 6 травня:
- №732/731 відправлятиметься з Києва щоденно о 6:02 й прибувати до Дніпра вже о 13:30;
- з Дніпра поїзд відправлятиметься о 13:50 й прибуватиме до Києва о 21:11.
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