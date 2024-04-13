Ситуация на фронте сегодня 13 апреля

В Украине на фронте в течение суток произошло 97 боевых столкновений. Больше всего враг атаковал на Бахмутском и Новопавловском направлениях – 33 и 29 атак соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ .

Атаки россиян

За прошедшие сутки произошло 97 боевых столкновений.

В общем, враг нанес 2 ракетных и 91 авиационный удар, совершил 160 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Авиационным ударам подверглись :

Сумы;

Липцы, Волчанск, Купянск-Узловой, Петропавловка, Куриловка Харьковской области;

Терны, Дружба, Нью-Йорк, Часов Яр, Калиновка, Новобахмутовка, Бердичи, Семеновка, Уманское, Нетайлово, Карловка, Красногоровка, Константиновка, Екатериновка, Водяное, Урожайное, Времовка Донецкой области;

Работино и Малая Токмачка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении враг 1 раз атаковал позиции наших защитников в районе Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 33 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Раздолевка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 18 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка, Водяное, Урожайное Донецкой области, где враг 29 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении оккупанты 7 раз атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного в Запорожье.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, враг совершил 6 безуспешных атак на позиции наших войск.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 зенитно-ракетным комплексам противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 2 средствам противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ противника.