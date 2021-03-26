Майже 1000: в Україні антирекорд з добової захворюваності на COVID у дітей
На тлі важкої ситуації з коронавірусом в Україні фіксують антирекорд з добової захворюваності у дітей. Зокрема, за минулу добу захворіла майже тисяча дітей.
Про це у Facebook повідомив нардеп від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.
"Ще один рекорд - за добу захворіли 923 дитини. Коронавірусна хвороба молодшає і все частіше вражає дітей. Найчастіше діти переносять "ковід" в легкій формі і залишаються носіями хвороби", - зазначив він.
За словами Радуцького, майже тисяча нових випадків у дітей свідчить про те, що місцева влада має якомога більше шкіл відправити на дистанційне навчання. При цьому він відзначає, що ситуація в сусідніх країнах не краща.
"Ми бачимо, що третя хвиля коронавірусної хвороби "накрила" всю Європу. В Україні епідеміологічна ситуація складна, проте в даний час контролюється", - додав Радуцький.
Нагадаємо, він також заявив, що Україну в найближчі тижні очікує пік епідемії COVID.
Також стало відомо, що від коронавірусу в Україні помирає кожен десятий пацієнт з COVID-19 у віковій групі 70+.