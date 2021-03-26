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Україну найближчими тижнями очікує пік епідемії COVID, - Радуцький

Новость на русском → Україна, П'ятниця 26 березня 2021 16:47
Україну найближчими тижнями очікує пік епідемії COVID, - Радуцький Фото: українців очікує пік епідемії коронавируса (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Глава комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що Україну найближчими тижнями очікує пік епідемії COVID-19. Такі прогнози Національної академії наук та Міністерства охорони здоров'я.

Про це Радуцький написав у своєму Facebook.

"Київська школа економіки прогнозує, що наступного тижня більше половини регіонів країни потраплять до "червоної" зони. Вчені Національної академії наук прогнозують пік третьої хвилі на перші тижні квітня, МОЗ - на середину наступного місяця. Тож найближчими тижнями нас очікує пік епідемії", - зазначив парламентар.

Нагадаємо, показник госпіталізації хворих з коронавірусом у нормі тільки в чотирьох областях. Це Донецька, Кіровоградська, Луганська та Херсонська.

Так, вчора показник госпіталізації був у нормі в шести областях.

Крім того, "червона зона" карантину розширилася на ще дві області - Черкаську і Миколаївську.

Як писало РБК-Україна, сьогодні Міністерство охорони здоров'я України підтвердило 18 132 нових COVID-випадку в країні. Це найбільший показник з початку епідемії в країні.

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