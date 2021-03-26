Україну найближчими тижнями очікує пік епідемії COVID, - Радуцький
Глава комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що Україну найближчими тижнями очікує пік епідемії COVID-19. Такі прогнози Національної академії наук та Міністерства охорони здоров'я.
"Київська школа економіки прогнозує, що наступного тижня більше половини регіонів країни потраплять до "червоної" зони. Вчені Національної академії наук прогнозують пік третьої хвилі на перші тижні квітня, МОЗ - на середину наступного місяця. Тож найближчими тижнями нас очікує пік епідемії", - зазначив парламентар.
Нагадаємо, показник госпіталізації хворих з коронавірусом у нормі тільки в чотирьох областях. Це Донецька, Кіровоградська, Луганська та Херсонська.
Так, вчора показник госпіталізації був у нормі в шести областях.
Крім того, "червона зона" карантину розширилася на ще дві області - Черкаську і Миколаївську.
Як писало РБК-Україна, сьогодні Міністерство охорони здоров'я України підтвердило 18 132 нових COVID-випадку в країні. Це найбільший показник з початку епідемії в країні.