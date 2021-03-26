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Почти 1000: в Украине антирекорд по суточной заболеваемости COVID у детей

Новина українською → Киев, Пятница 26 марта 2021 16:57
Почти 1000: в Украине антирекорд по суточной заболеваемости COVID у детей Фото: в Украине растет заболеваемость COVID (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На фоне тяжелой ситуации с коронавирусом в Украине фиксируют антирекорд по суточной заболеваемости у детей. В частности, за минувшие сутки заболела почти тысяча детей.

Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

"Еще один рекорд - за сутки заболело 923 ребенка. Коронавирусная болезнь молодеет и все чаще поражает детей. Чаще всего дети переносят "ковид" в легкой форме и остаются носителями болезни", - отметил он.

По словам Радуцкого, почти тысяча новых случаев у детей свидетельствует о том, что местные власти должны как можно больше школ отправить на дистанционное обучение. При этом он отмечает, что ситуация в соседних странах не лучше.

"Мы видим, что третья волна коронавирусной болезни "накрыла" всю Европу. В Украине эпидемиологическая ситуация сложная, однако в настоящее время контролируется", - добавил Радуцкий.

Напомним, он также заявил, что Украину в ближайшие недели ожидает пик эпидемии COVID.

Также стало известно, что от коронавируса в Украине умирает каждый десятый пациент с COVID-19 в возрастной группе 70+.

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