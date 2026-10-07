1000 грн за перевод пенсии на monobank: как оформить выплаты онлайн
Украинские пенсионеры могут свободно выбирать банк для получения государственных выплат и менять его без визитов в учреждения. Перевод пенсии на monobank займет несколько минут со смартфона, а новые клиенты получат 1000 грн бонуса и льготный кэшбек на лекарства.
О том, как оформить или перевести пенсию на mono онлайн и офлайн, какие карты подходят для выплат и как забрать бонус, - в материале РБК-Украина.
Как перевести пенсию на monobank: два способа
Если пенсия уже предназначена, для смены банка не нужно проходить процедуру назначения выплаты заново. Необходимо сообщить Пенсионному фонду о новых реквизитах счета.
Сделать это можно двумя способами: онлайн через электронный кабинет ПФУ или лично – в сервисном центре Пенсионного фонда или ЦНАП.
Как перевести пенсию на mono онлайн
Для дистанционного перевода выплат потребуется IBAN счета monobank.
Последовательность действий такова:
- Зайти в электронный кабинет Пенсионного фонда и нажать "Вход" в правом верхнем углу. Авторизоваться можно, в частности через BankID с помощью приложения mono.
- В меню внизу слева выберите "Внесение изменений в пенсионное дело".
- Выбрать заявление об изменении выплатных реквизитов.
- Заполнить форму и указать IBAN счета monobank, на который должны поступать выплаты.
- Подать заявление на рассмотрение Пенсионного фонда.
Реквизиты счета можно найти в приложении mono. Для этого нужно открыть карту, перейти в раздел "Реквизиты карты", выбрать "Для получения выплат на mono", а затем – "Пенсия".
Команда monobank также подготовила подробную инструкцию по оформлению пенсионных выплат – ее можно просмотреть на специальной странице банка.
Таким способом можно изменить банк для уже назначенной пенсии без личного визита в учреждение.
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Как перевести пенсию на mono лично
Если удобнее оформить все офлайн, заявление можно подать в сервисном центре Пенсионного фонда или через ЦНАП.
Для перевода уже назначенной пенсии необходимо заявление с реквизитами нового счета. Ее можно загрузить из приложения mono и распечатать.
Если пенсию оформляют впервые, понадобятся документы для ее назначения, в частности:
- паспорт
- ИНН
- документы, подтверждающие страховой стаж.
В зависимости от ситуации могут потребоваться документы на льготы, документы об образовании, подтверждение прохождения военной службы, свидетельства о рождении детей и другие документы.
В приложении monobank можно также заказать справку с реквизитами счета.
Какую карту monobank можно использовать для пенсии
Пенсию можно получать на любую виртуальную или пластиковую гривневую карту mono – кредитную или дебетовую. Среди доступных вариантов – Черная, Platinum, IRON, Белая, АТБ и Дія.Картка.
Для пенсионных выплат банк рекомендует использовать дебетовую Белую карточку или Дія.Картку , чтобы пенсионные средства были отдельно от доступного кредитного лимита.
Виртуальную карту можно бесплатно открыть в приложении примерно через минуту. Она сразу готова к использованию для расчетов по телефону или в интернете.
Физическую карту можно заказать в приложении с бесплатной доставкой "Новой почтой". Изготовление стоит 100 грн., но после первого зачисления пенсии банк возвращает эту сумму на счет.
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Есть ли комиссия за зачисление и снятие пенсии
Зачисление пенсии и других государственных выплат на карту осуществляется с нулевой комиссией .
Снимать наличные средства пенсии также можно без комиссий в любом банкомате на территории Украины, а также на кассах супермаркетов, аптек и АЗС.
Какой кэшбек можно получить
Пенсионной картой monobank можно пользоваться для повседневных покупок и получать кэшбек по условиям программы банка. Ежемесячно можно выбирать две категории расходов с кэшбеком до 20% – конкретный размер зависит от выбранной категории.
Для новых пенсионных клиентов действуют отдельные условия. Если первое зачисление пенсии на mono состоится с 1 октября по 31 декабря 2026 года, банк насчитает 1000 грн кэшбека . По условиям предложения бонус должен поступить автоматически в течение часа после первого зачисления пенсии.
В приложении при этом может отражаться сумма 1298,70 грн . Это связано с налогами: банк учитывает 23% налоговых вычетов, чтобы после их удержания клиент получил 1000 грн.
Начисленный кэшбек можно вывести на карту. Для этого в приложении нужно нажать на сумму кэшбека и выбрать "Вывести кэшбек".
Отдельно новые пенсионные клиенты могут выбрать категорию "Медицина" с кэшбеком 5% на 12 месяцев . Она становится доступной в первое число месяца после первого зачисления пенсии. К примеру, если первая выплата поступила 10 ноября, категорию "Медицина" с кэшбеком 5% можно будет выбрать с 1 декабря.
Статус банка и права пенсионеров
monobank функционирует на базе АО "УНИВЕРСАЛ БАНК", которое является официально уполномоченным Министерством финансов Украины для осуществления пенсионных и социальных выплат.
Согласно действующему законодательству, каждый гражданин Украины имеет полное право самостоятельно выбирать финансовое учреждение для получения пенсии и изменять его по собственному желанию.
Именно поэтому у работников Пенсионного фонда Украины или ЦНАПа нет никаких правовых оснований отказать в принятии заявления, если клиент предоставил корректный номер счета IBAN.
Раньше мы писали о том, что пенсионеры могут получать две выплаты одновременно и рассказывали, кому это позволено.