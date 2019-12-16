Фото: Оксана Коляда (facebook)

За словами Коляди, з 2014 року від мін загинули семеро дітей

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда на засіданні 74-ї Генеральної Асамблеї ООН повідомила, що більше ста тисяч українських дітей живуть у прифронтовій зоні, де актуальні протимінні навчання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра в Facebook.

За її словами, з 2014 року від мін загинули семеро дітей, ще 29 отримали травми.

"Понад 100 тис. українських дітей живуть у прифронтовій зоні, де актуальні протимінні навчання. З 2014 року від мін загинули 7 дітей, травмовано 29", - заявила Коляда.

При цьому вона зазначила, що всього за час війни на Донбасі загинули 172 дитини.

"За час війни за даними ООН, загинуло понад 13 тис. громадян України, з них 3345 мирних жителів, 172 - діти. Серед загиблих також 298 іноземних громадян, пасажирів рейсу МН-17 "Малайзійських авіаліній", збитий ракетою російської ЗРК "Бук М1", - повідомила міністр.

За її інформацією, деякі діти продовжують добиратися в школу небезпечним шляхом.

"Щодня десять дітей з окупованого села Старомарьевка добираються до школи в контрольоване українською владою село Гранітне. 4 кілометри замінованій стежці і напівзруйнованої кладці. Це відбувається настільки регулярно, що Google-карти проклали відповідний маршрут", - заявила міністр.

Нагадаємо, за даними ООН, в Україні на шостому році бойових дій на Донбасі число жертв серед мирних жителів перевищила три тисячі і становить 3 330 вбитих.

Крім того, про українські влади на сьогоднішній день не можуть виплачувати пенсії на окупованому Донбасі. За словами міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксани Коляди, окупаційні власті не дають уряду можливість здійснювати на Донбасі якусь законну діяльність.