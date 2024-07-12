По 100 тысяч в день. В Минобороны рассказали, сколько украинцев обновили данные через "Резерв+"

На 12 июля 2,7 млн ​​украинцев использовали приложение "Резерв+" для обновления данных. Этого требует новый закон о мобилизации.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, передает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook .

"2,7 млн человек обновили данные в "Резерв+". Приблизительно 90-100 тысяч граждан ежедневно обновляют данные онлайн", - рассказала она.

По ее мнению, новый рекорд доказывает, что при всей дезинформации и классическом недоверии к новому, украинцы цифровизируются.

"Поэтому миллионы людей уже выполнили требование обновить данные, и им не понадобилось для этого стоять в очередях или просыпаться в 5 утра. Даже если ваш документ по каким-то причинам не сформировался, вы все равно уже выполнили основное требование - обновить данные", - отметила Черногоренко.

Кроме этого замминистра подчеркнула, что факт обновления данных никак не ускорил получение повестки.

"Не ждите последних дней, когда нагрузка на систему будет самой большой", - предупредила она.