Енергокриза в Європі: Брюссель має намір обмежити ціни

Європейська комісія вивчає варіанти обмеження цін на енергоносії і скорочення попиту на електроенергію в рамках своїх пропозицій по боротьбі зі зростаючими цінами на енергоносії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Йде робота над надзвичайними заходами щодо цін на електроенергію. Також може бути щось щодо скорочення попиту на електроенергію", - заявила на засіданні енергетичного комітету Європарламенту Мехтільд Версдорфер, заступник генерального директора енергетичного департаменту Єврокомісії.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн викладе ідеї комісії щодо обмеження цін на енергоносії у своєму виступі 14 вересня, сказала Вурсдорфер.

Це відбудеться через кілька днів після того, як міністри енергетики країн Європейського Союзу проведуть екстрену нараду 9 вересня, щоб обговорити свою реакцію на стрибок цін на енергоносії, який вдарить по європейській промисловості і збільшить рахунки домогосподарств на майбутню зиму.

За словами Вурсдорфер, Брюссель також розглядає можливість оподаткування непередбаченого прибутку, який компанії отримують від різкого зростання цін на енергоносії. Країни ЄС несуть відповідальність за свої національні податки, і в травні Єврокомісія заявила, що уряди можуть оподатковувати прибуток компаній від високих цін на газ і використовувати виручені кошти для компенсації більш високих рахунків за електроенергію.

Італія вже ввела додатковий податок на енергію. Будь-який загальноєвропейський податок вимагатиме схвалення всіх 27 країн-членів, що є високою планкою для схвалення.

Лідери деяких країн вимагають від ЄС додаткових дій щодо стримування витрат. Італія, Бельгія та Чехія є одними з тих, хто прагне обмежити ціни на газ для всього блоку, тоді як Франція та Греція хочуть, щоб Європа відокремила ціни на електроенергію від зростаючих цін на газ.

Єврокомісія також займається переглядом структури ринку електроенергії ЄС. Вурсдорфер сказала, що ці реформи будуть довгостроковою мірою, і Брюссель запропонує "конкретні варіанти" змін після виступу фон дер Ляєн.

Нагадаємо, Росія скоротила поставки газу в Європу після того, як Москва вторглася в Україну, в результаті чого ціни на газ злетіли до рекордно високого рівня і змусили країни з труднощами купувати неросійські обсяги газу і захистити споживачів від зростаючих рахунків.