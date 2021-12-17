Майже 100 мігрантів вночі атакували кордон Польщі
У четвер, 16 грудня, 93 мігранти з боку Білорусі намагалися прорвати кордон Польщі. Одна з груп нелегалів атакувала польських прикордонників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прикордонну службу Польщі у Twitter.
На ділянці кордону Дубичі-Церківні, що охороняється, 11 мігрантів силою намагалися прорвати кордон Польщі. Вони кидали петарди у силовиків.
Також ще група із 9 осіб у районі Бобровника намагалася перебратися на територію ЄС.
Польські офіцери запобігли всім спробам нелегального перетину кордону країни.
Wczoraj tj.16.12 granicępróbowało przekroczyć 93 osoby.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 17, 2021
Na odcinku ochranianym przez #placówkaSG w Dubiczach Cerkiewnych grupa 11 os. siłowo forsowała granicę rzucając petardami hukowymi.
Na odcinku #PSGBobrowniki grupa 9 os. próbowała przeprawić się na stronę pontonem. pic.twitter.com/wCT5EP3jT0
Нагадаємо, поліція Польщі затримала українця, який перевозив нелегалів. У чоловіка в авто виявили шістьох громадян Іраку та одного громадянина Єгипту.