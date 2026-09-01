100 Мбит/с с Луны: Китай открыл новую эру космической связи

Китайские ученые успешно завершили орбитальные испытания двусторонней лазерной связи между Землей и Луной, достигнув скорости передачи данных до 100 Мбит/с на расстоянии более 400 000 км.
Об этом информирует РБК-Украина , ссылаясь на информационное агентство Xinhua.
По сравнению с традиционными микроволновыми радиоканалами, лазерная связь обеспечивает
При разработке системы для работы на месячном расстоянии ученые решили три основных технических проблемы.
Какие именно?
Точность наведения луча: из-за колебательных движений спутника и атмосферной турбулентности даже малейшее отклонение угла луча на Земле провоцирует отклонение в несколько километров на поверхности Луны.
Угасание сигнала: после преодоления 400 000 км лазерный луч ослабевает до уровня отдельных фотонов, прибывающих на приемный телескоп вместе с помехами от солнечного, лунного и городского света.
Пропускная способность : необходимость обеспечения высокой скорости обработки в условиях шума.
Для компенсации отклонений луча китайские исследователи разработали систему трекинга с учетом орбитальных задержек, оптической и атмосферной рефракции.
Для выделения слабого сигнала были применены высокоскоростные детекторы сверхпроводников единичных фотонов.
В результате серии тестирований специалисты достигли стабильной скорости двусторонней передачи данных:
По оценкам китайских ученых, созданная лазерная "информационная автомагистраль" обеспечит быструю передачу больших объемов научных данных, снимков высокого разрешения и видеоматериалов во время будущих пилотируемых миссий на Луну и строительства международной научной станции.