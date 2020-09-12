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Червоний Хрест отримає доступ до полонених до кінця вересня, - Єрмак

Одеса, Субота 12 вересня 2020 16:42
Червоний Хрест отримає доступ до полонених до кінця вересня, - Єрмак
Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На нормандській зустрічі в Берліні помічники лідерів України, Росії, Німеччини та Франції домовилися прискорити підготовку обміну полоненими на Донбасі. Міжнародний комітет Червоного Хреста має отримати доступ до полонених на окупованих територіях до кінця вересня.

Про це на брифінгу в Одесі заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"До кінця цього місяця буде отримано безперешкодний доступ Червоного Хреста на непідконтрольну територію до наших громадян. Ми очікуємо, що це прискорить процес обміну і повернення громадян", - заявив Єрмак.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна працює над звільненням кожного політв'язня і полоненого українця. За його словами, Україна своїх не кидає.

На сьогодні відомо, що Україна ще не отримала список осіб, яких вимагають на обмін представники окремих районів Донецької та Луганської областей. Посередником в обміні виступає місія ОБСЄ, українська сторона свої списки вже передала. Ще у серпні Єрмак допускав, що новий обмін пройде в найближчі тижні.

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