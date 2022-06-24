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Від 10 тисяч доларів за "довідку" волонтера. Киянин незаконно вивозив чоловіків за кордон

Фото: киянин незаконно вивозив чоловіків за кордон (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці викрили ще одну шахрайську схему для незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон. Її організував 50-літній житель Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За даними слідства, організатор схеми разом з поплічниками незаконно оформлювали посвідчення волонтера міжнародної громадської організації. Таким чином чоловіки отримували дозвіл на виїзд за кордон.

Також зловмисник пропонував виготовлення документів щодо непридатності до несення військової служби. Клієнтів шахрай шукав через месенджер Telegram. За свої "послуги" він вимагав від 10 тисяч доларів.

Правоохоронці задокументували перерахування 40 тисяч гривень авансу на банківський рахунок зловмисника. Афериста спіймали "на гарячому" під час отримання 4 тисяч доларів.

Киянину вже оголосили підозру, також скеровано до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Закарпатті жінка незаконно надавала призовникам довідки про непридатність до військової служби для перетину кордону.

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Київмошенническая схема