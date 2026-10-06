10 пенсий сразу: кто в Украине может получить от государства большую выплату

Отдельные работники государственных и коммунальных учреждений при выходе на пенсию могут получить пособие в размере 10 пенсий. Но есть условие, из-за которого его можно потерять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины.

Какие условия нужно выполнить

Помощь назначают по пункту 7-1 заключительных положений закона об общеобязательном государственном пенсионном страховании. Также действует порядок, который утвердил Кабинет Министров Украины 23 ноября 2011 года.

Условий четыре. Первая - пенсию по возрасту назначают после 1 октября 2011 года.

Вторая - в день, когда человек достиг пенсионного возраста, он работал в учреждении или учреждении государственной или коммунальной формы собственности. Пенсионный возраст определяет статья 26 закона о пенсионном страховании.

Должность также должна давать право на пенсию за выслугу лет по пунктам е-ж статьи 55 закона о пенсионном обеспечении.

Третья - нужен определенный стаж именно на таких должностях. Для мужчин это 35 лет, для женщин - 30 лет.

Четвертая - раньше человек не должен был получать никакой пенсии.

Что с пенсией по инвалидности

Пенсионный фонд разобрал конкретный случай. В 2022 году женщине назначили пенсию по инвалидности ІІІ группы на один год. В октябре этого года она достигает пенсионного возраста и насчитывает более 30 лет педагогического стажа.

Вопрос был в том, будет ли оно иметь право на пособие в размере 10 пенсий. В Пенсионном фонде объяснили, что такое право она лишилась.

Причина - под это правило попадает любая пенсия, в том числе по инвалидности, которую женщина получала раньше.

Как сообщало РБК-Украина, часть военных пенсионеров может получать прибавку на нетрудоспособных членов семьи.