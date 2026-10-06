10 пенсий сразу: кто в Украине может получить от государства большую выплату
Отдельные работники государственных и коммунальных учреждений при выходе на пенсию могут получить пособие в размере 10 пенсий. Но есть условие, из-за которого его можно потерять.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины.
Какие условия нужно выполнить
Помощь назначают по пункту 7-1 заключительных положений закона об общеобязательном государственном пенсионном страховании. Также действует порядок, который утвердил Кабинет Министров Украины 23 ноября 2011 года.
Условий четыре. Первая - пенсию по возрасту назначают после 1 октября 2011 года.
Вторая - в день, когда человек достиг пенсионного возраста, он работал в учреждении или учреждении государственной или коммунальной формы собственности. Пенсионный возраст определяет статья 26 закона о пенсионном страховании.
Должность также должна давать право на пенсию за выслугу лет по пунктам е-ж статьи 55 закона о пенсионном обеспечении.
Третья - нужен определенный стаж именно на таких должностях. Для мужчин это 35 лет, для женщин - 30 лет.
Четвертая - раньше человек не должен был получать никакой пенсии.
Что с пенсией по инвалидности
Пенсионный фонд разобрал конкретный случай. В 2022 году женщине назначили пенсию по инвалидности ІІІ группы на один год. В октябре этого года она достигает пенсионного возраста и насчитывает более 30 лет педагогического стажа.
Вопрос был в том, будет ли оно иметь право на пособие в размере 10 пенсий. В Пенсионном фонде объяснили, что такое право она лишилась.
Причина - под это правило попадает любая пенсия, в том числе по инвалидности, которую женщина получала раньше.
Как сообщало РБК-Украина, часть военных пенсионеров может получать прибавку на нетрудоспособных членов семьи.
Это 1297,50 гривны ежемесячно за каждого иждивенца, но только для тех, кто не работает.
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