10 книг по психологии, которые помогут понять себя и свои эмоции

Мы часто пытаемся разобраться в других, но редко задумываемся, насколько хорошо знаем самих себя. Психология дает ответы на вопросы, почему мы испытываем тревогу, почему повторяем одни и те же ошибки или как формируются наши привычки.
РБК-Украина подготовило подборку из 10 книг, которые стали классикой и одновременно легко читаются. Одни из них дадут понимание внутренних глубинных процессов, другие - практические советы.
"Мышление быстрое и медленное" - Дэниел Канеман
Классика от нобелевского лауреата. Объясняет, почему мы делаем нелогичные выборы, как работают системы нашего мышления - быстрая интуитивная и медленная рациональная. После этой книги вы перестанете удивляться собственным ошибкам.
"Человек в поисках истинного смысла" - Виктор Франкл
Книга о силе внутреннего выбора и противостоянии трудностям в нечеловеческих условиях, написанная после пережитого концлагеря. Классика экзистенциальной психологии. Франкл, переживший концлагерь, объясняет, как смысл помогает человеку выстоять даже в самые темные времена. Книга небольшая, но меняет взгляд на жизнь.
"Эмоциональный интеллект" - Дэниел Гоулман
Бестселлер, который доказал, что успех в жизни не только об IQ. Книга научит понимать и регулировать собственные эмоции, а также лучше чувствовать других. Must-have для тех, кто хочет ладить с людьми и собой.
"Я и Оно" - Зигмунд Фрейд
Базовое объяснение того, как работает подсознательное. Без него сложно понять историю психологии.
"На грани. Психология выживания" - Лоуренс Гонсалес
Неожиданная книга: она о людях, которые оказались в экстремальных условиях и выжили. Автор анализирует, что определяет нашу выносливость и силу духа. Читается как триллер, но оставляет глубокие размышления о собственных ресурсах.
"Атомные привычки" - Джеймс Клир
Бестселлер №1 последних лет. Книга объясняет, как маленькие шаги меняют всю жизнь. Если чувствуешь, что застрял в старых привычках - это лучший "толчок".
"Тревожные люди" - Фредрик Бакман
Не совсем научная книга, но очень интересная и информативная. Автор в формате художественной психологической истории рассказывает о страхах, одиночестве, выборе и человечности.
"Смотреть в солнце" - Ирвин Ялом
Легендарный психотерапевт пишет просто и откровенно о самом страшном, что мы часто прячем в голове - страх смерти. Книга дарит ощущение свободы и спокойствия, и написана легким языком.
"Подумай еще раз" - Адам Грант
Почему нам так сложно менять свое мнение? Автор показывает, как гибкость мышления помогает избегать ошибок и двигаться вперед. Идеальная книга для тех, кто часто "застревает" в собственных убеждениях.
"Изящное искусство забивать на все" - Марк Мэнсон
Грубое название, но сама книга - легкая и ироничная, учит жить своей жизнью, а не ожиданиями других. Она поможет научиться ставить здоровые границы и ценить себя.
Эти 10 книг разные по стилю и глубине, но объединяет их одно - они помогают понять себя. Одни расширяют кругозор, другие дают практические инструменты для жизни. А еще все они напоминают простую вещь - познавая себя, мы лучше понимаем и мир вокруг.
