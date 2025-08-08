ua en ru
Какие вопросы задать женщине на первом свидании: помогут узнать все и сэкономят ваше время

Пятница 08 августа 2025 20:31
Какие вопросы задать женщине на первом свидании: помогут узнать все и сэкономят ваше время Какие вопросы стоит задать женщине на первом свидании, чтобы ее понять (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Виталий Курсик

Первое свидание - это как прогулка по минному полю. Хочется произвести впечатление, узнать больше о человеке, но при этом не спугнуть его вопросами и не превратить встречу в допрос. Ключ к хорошему разговору - искренний интерес и правильные вопросы.

Что мужчине стоит спросить у женщины на первом свидании, чтобы сразу понять о ней все, рассказал для РБК-Украина лайф коуч Виталий Курсик.

Большинство людей нервничают перед встречей, потому что хочется быть собой, но не казаться банальным или навязчивым.

"Именно здесь важно не просто говорить, а задавать правильные вопросы - те, которые дадут представление о личности, но не переведут вечер в режим допроса. Лучшие разговоры начинаются с искреннего интереса, а не с банальных анкетных шаблонов", - говорит эксперт.

Он предложил 5 вопросов, которые могут создать настоящий контакт и понять за один вечер, подходит ли вам этот человек.

"Что тебя сейчас больше всего увлекает?"

Этот вопрос открывает доступ к эмоциональной реальности человека. Он не о работе или статусе, а о внутреннем огне. Если он с энтузиазмом говорит о чем-то - это уже сигнал, что перед вами живая, энергичная личность. А еще это создает более теплую и гибкую атмосферу разговора.

"Как выглядит твой идеальный выходной?"

И это лучше, чем "чем ты занимаешься в свободное время". Потому что это вопрос не просто о хобби, а о стиле жизни, уровне энергии, потребности в социальности или уединении.

"Представление о выходном дне - это подсознательный образ желаемой жизни. А еще - способ понять, совпадает ли ваш ритм и способ отдыха". - подчеркивает Виталий Курсик.

"Чем ты больше всего гордишься?"

Вопрос, который открывает внутреннюю картину достижений. Не обязательно о карьере - это может быть личная история, пережитый вызов или акт доброты. Здесь проявляется система ценностей, уверенность в себе и эмоциональная зрелость. А вас это показывает как человека, который готов слушать о достижениях других и не соревноваться.

"Что для тебя самое важное в отношениях?"

Вопрос не из простых, уже немножко глубже, но он стоит внимания. Ответ на него позволяет вовремя выявить несовместимость или, наоборот, глубокую точку соприкосновения.

"Это вопрос о границах, доверии, поддержке - и о том, как человек видит взаимность. И ответ на него может уберечь вас от недоразумений в будущем", - объясняет специалист.

"Какой вопрос тебя раздражает на свиданиях?"

Это провокационно, с юмором - и с психологическим подтекстом. Во-первых, вы узнаете, что ее действительно напрягает. Во-вторых, покажете, что не боитесь честности и не боитесь выйти за рамки. Такие вопросы создают ощущение близости, даже если знакомы вы час.

"Первое свидание - не допрос, не собеседование и не психологическая игра. Это контакт с новым человеком и момент живого внимания. Задавая правильные вопросы, мы не ищем "правильных" ответов, а быстро разбираемся, подходит ли этот человек нам. Чтобы не тратить свое время и время другого человека на ненужное общение", - резюмирует Виталий Курсик.

