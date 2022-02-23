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До +10 вдень і майже без опадів: прогноз погоди на завтра

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Київ, Середа 23 лютого 2022 20:00
До +10 вдень і майже без опадів: прогноз погоди на завтра Фото: погода завтра буде теплою (Віталія Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Погода в Україні завтра, 24 лютого, буде теплою. Практично на всій території країни опадів не очікується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр.

Погода в регіонах

На заході України без опадів, вдень від +4 до +8, вночі від -2 до +4. На півночі мінлива хмарність, вдень від +4 до +7, вночі від -2 до +2. У центрі вдень від +5 до +8, вночі від -2 до +1.

На сході мокрий сніг з дощем може пройти в Донецькій і Луганській областях, вдень від +3 до +6, вночі від 0 до -4. На півдні без опадів, вдень від +6 до +10, вночі від +1 до +4.

До +10 вдень і майже без опадів: прогноз погоди на завтра

Фото: погода в регіонах

Погода в Києві

У столиці завтра мінлива хмарність, без опадів, вдень від +5 до +7, вночі від 0 до +2. Вітер південно-західний, 3-8 метрів на секунду.

До +10 вдень і майже без опадів: прогноз погоди на завтра

Фото: погода в Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні 24-25 лютого очікується хмарна погода, однак у деяких регіонах будуть опади у вигляді дощу, зокрема, у західних та східних областях.

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