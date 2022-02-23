До +10 вдень і майже без опадів: прогноз погоди на завтра

Погода в Україні завтра, 24 лютого, буде теплою. Практично на всій території країни опадів не очікується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр .

Погода в регіонах

На заході України без опадів, вдень від +4 до +8, вночі від -2 до +4. На півночі мінлива хмарність, вдень від +4 до +7, вночі від -2 до +2. У центрі вдень від +5 до +8, вночі від -2 до +1.

На сході мокрий сніг з дощем може пройти в Донецькій і Луганській областях, вдень від +3 до +6, вночі від 0 до -4. На півдні без опадів, вдень від +6 до +10, вночі від +1 до +4.

Фото: погода в регіонах

Погода в Києві

У столиці завтра мінлива хмарність, без опадів, вдень від +5 до +7, вночі від 0 до +2. Вітер південно-західний, 3-8 метрів на секунду.

Фото: погода в Києві