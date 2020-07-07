Від 10 до 80 тисяч гривень: Мінфін показав витрати на одного учня шкіл

Міністерство фінансів підготувало інтерактивний аналітичний інструмент (дашборд), що дозволяє побачити бюджетні видатки на загальну середню освіту як у цілому по країні, так і на рівні окремих шкіл. Інформація зібрана на основі даних щодо фінансових, кількісних та якісних показників діяльності закладів загальної середньої освіти у 2019 році.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Усього було отримано інформацію щодо 14,2 тисяч окремих закладів загальної середньої освіти, в яких навчаються 3,9 млн учнів та працюють 438,5 тисяч учителів. Загальні видатки цих шкіл у 2019 році становлять 94,1 млрд грн. Середні витрати по країні на підготовку одного учня у 2019 році становили 23,1 тисяч грн на рік.

Аналіз показав, що в сільській місцевості середні видатки на 1 учня становили 32,4 тис. грн, що трохи вище ніж у міській місцевості (19,1 тис. грн).

Найбільші середні видатки на 1 учня:

Баришівський район Київської області - 81,6 тис. грн;

Найменші середні видатки на 1 учня:

Таїровська селищна ОТГ Одеської обл. - 9,5 тис. грн.

Нагадаємо, за даними Мінфіну, середні розрахункові витрати на підготовку одного студента за державним замовленням у закладах вищої освіти (III-IV рівнів акредитації) становлять 44,6 тис. грн.

Як повідомляло РБК-Україна, згідно із законом про державний бюджет на 2020 рік, зарплати всіх освітян у 2020 році зростуть на 9%.