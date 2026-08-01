С 1 августа действуют новые тарифы на воду: где выросла цена и сколько стоит кубометр

С 1 августа в ряде украинских городов вступают в силу новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. В то же время, в еще нескольких общинах вопрос пересмотра стоимости услуг уже рассматривают или готовят соответствующие решения.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Главное:
С 1 августа во Львове начнет действовать новый тариф на услуги "Львовводоканала". Общая стоимость водоснабжения и водоотвода вырастет с 25,88 гривны до 56,38 гривны за кубометр.
Новые тарифы будут составлять:
В горсовете объяснили, что тариф не пересматривался более четырех лет. За это время почти в 1,7 раза выросли расходы на электроэнергию, а также подорожали топливо, реагенты и оплата труда.
В то же время городской голова Андрей Садовый отметил, что новый тариф минимально необходим для стабильной работы предприятия, а не полностью экономически обоснованным. Во "Львовводоканале" подчеркнули, что полученных средств хватит только на покрытие текущих расходов, без модернизации сетей.
С 1 августа также могут заработать новые тарифы для потребителей "Полтававодоканала". Полтавский областной совет уже поддержал соответствующее решение.
Для населения предлагается установить:
Вместе с НДС общая стоимость услуг составит 83,71 гривны за кубометр.
В "Полтававодоканале" объясняют необходимость пересмотра тарифов резким ростом затрат на электроэнергию, топливо, оплату труда, а также сокращением объемов потребления воды. На предприятии предупреждают, что без повышения тарифов придется переходить на почасовую подачу воды, сокращать ремонты сетей и работу аварийных бригад.
В Одессе вопрос повышения тарифов пока окончательно не решен. Одесская городская военная администрация выступает против предложенного "Инфоксводоканалом" тарифа более 100 гривен за кубометр.
В администрации заявили, что пересмотр не должен превышать уровень тарифа, установленного НКРЭКУ, - 65 гривен за кубометр. Там также отмечают необходимость пересмотра условий аренды имущественного комплекса предприятия и сохранения программ поддержки для социально незащищенных жителей.
В то же время, представители ОСМД отмечают, что без пересмотра тарифов существует риск перехода на почасовое водоснабжение, но ожидают, что повышение стоимости будет сопровождаться улучшением качества услуг.
Пересмотреть тарифы планируют и в Киеве. В настоящее время жители столицы платят 30,38 гривны за кубометр.
"Киевводоканал" предлагал повысить тариф почти до 89 гривен за кубометр, однако в КГГА это предложение было отклонено.
В то же время городские власти планируют установить тариф 63,79 гривны за кубометр, который еще в 2024 году утвердила НКРЭКУ.
С июля в Украине стартовал процесс пересмотра тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод.
В Министерстве развития общин и территорий сообщили, что до 20 августа все водоканалы должны предоставить органам местного самоуправления расчеты экономически обоснованных тарифов. После этого каждая община будет отдельно решать, повышать стоимость услуг или оставить ее без изменений, или же компенсировать разницу между действующим и экономически обоснованным тарифом из местного бюджета.
В министерстве пояснили, что сегодня действующие тарифы в среднем покрывают всего около 70% фактических расходов водоканалов. Основными причинами стали значительный рост стоимости электроэнергии, реагентов, материалов и заработной платы.
При этом решения об одновременном повышении тарифов по всей стране нет. Каждая община принимает его самостоятельно в зависимости от финансового состояния своего водоканала и возможностей местного бюджета.
Напомним, с 1 июля во многих городах Украины начали пересматривать тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Наибольшее подорожание произошло в Умани, Павлограде, Бердичеве, Виннице, Ужгороде, Черкассах и Кременчуге, где в отдельных случаях стоимость услуг выросла более чем вдвое или даже в три раза.
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