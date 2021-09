З 1 листопада WhatsApp перестане працювати на ряді пристроїв: причина

Відзначається, що WhatsApp більше не буде підтримувати телефони з ОС Android 4.0.4 і більш ранніх версій, а також iPhone з версією iOS 9.

У компанії закликали оновити пристрій з метою продовження користування додатком або зберегти історію чатів до відключення, щоб зберегти дані.

За даними газети Metro, месенджер перестане працювати на:

Apple

The iPhone SE, 6S and 6S Plus.

Samsung

The Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core and Galaxy Ace 2.

LG

The LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact , Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD and 4X HD, and Optimus F3Q.

ZTE

The ZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 and Grand Memo.

Huawei

The Huawei Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S, and Ascend D2.

Sony

The Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L, Xperia Arc S.

Others

The Alcatel One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 and THL W8.