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Whatsapp оштрафували на 225 млн євро за порушення правил ЄС щодо захисту даних

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Четвер 02 вересня 2021 15:19
Whatsapp оштрафували на 225 млн євро за порушення правил ЄС щодо захисту даних Фото: Whatsapp оштрафували на 225 млн євро за порушення правил ЄС щодо захисту даних (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Компанію WhatsApp, яка належить Facebook, оштрафували на 225 млн євро за непрозорість у поводженні з особистою інформацією. Це перший штраф в рамках посиленого законодавства Європейського Союзу Про захист даних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Ірландська комісія з захисту даних виявила порушення в тому, як WhatsApp обробляє дані користувачів, а також як відбувається обмін даними між WhatsApp та іншими Компаніями Facebook.

Відомство заявило, що на додаток до штрафу зобов'яже месенджер привести Угоду користувача у відповідність з правилами ЄС.

При цьому в Whatsaap заявили, що будуть оскаржувати рішення комісії.

"Ми не згодні з сьогоднішнім рішенням щодо прозорості, яку ми надали людям в 2018 році, а штрафні санкції абсолютно непропорційні. Ми будемо оскаржувати це рішення", - заявив представник компанії.

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