Ветераны и ВПЛ могут получить грант на поддержку микробизнеса: как подать заявку
Ветераны и внутренне перемещенные лица могут получить грант на поддержку микробизнеса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
По данным министерства, международная гуманитарная организация Help – Hilfe zur Selbsthilfe объявляет грантовый конкурс для владельцев микробизнеса
- Харьковской,
- Одесской,
- Николаевской областях,
- и Киеве.
Программа предусматривает предоставление безвозвратной финансовой помощи крафтовому бизнесу, такому как столярство, изготовление украшений, гончарство и т.п., или предприятиям сферы услуг, куда входит уборка, уход за домами, ландшафтные услуги, фитнес и красота.
Какая сумма гранта
Победители конкурса получат денежную помощь в размере до 2510 евро, в национальной валюте Украины это около 105 тысяч гривен, а также мониторинг поддерживаемых микробизнесов.
Кто может участвовать
Принять участие в программе могут следующие приоритетные категории:
- перемещенные лица, бизнес которых был поврежден во время боевых действий;
- лица и семьи, непосредственно пострадавшие от конфликта, в том числе те, бизнес которых был поврежден или разрушен;
- ветераны (при предъявлении удостоверения участника боевых действий на территории Украины после 2014 года);
- женщины, которые были перемещены в результате конфликта и сейчас проживают в другом регионе или на другой территории;
- женщины, являющиеся главой домохозяйства из-за того, что их мужчина находится на военной службе, служит или получил ранение;
- лица с инвалидностью с подтвержденным статусом инвалидности.
Конечный срок подачи заявок - 31 мая 2024 года.
Заполнить заявку на участие и получить более подробную информацию об условиях конкурса можно по ссылке.
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