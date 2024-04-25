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Ветераны и ВПЛ могут получить грант на поддержку микробизнеса: как подать заявку

Четверг 25 апреля 2024 20:14
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Ветераны и ВПЛ могут получить грант на поддержку микробизнеса: как подать заявку Фото: ветераны и ВПЛ могут получить грант (flickr.com National Bank Of Ukraine)
Автор: Карина Левицкая

Ветераны и внутренне перемещенные лица могут получить грант на поддержку микробизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

По данным министерства, международная гуманитарная организация Help – Hilfe zur Selbsthilfe объявляет грантовый конкурс для владельцев микробизнеса

  • Харьковской,
  • Одесской,
  • Николаевской областях,
  • и Киеве.

Программа предусматривает предоставление безвозвратной финансовой помощи крафтовому бизнесу, такому как столярство, изготовление украшений, гончарство и т.п., или предприятиям сферы услуг, куда входит уборка, уход за домами, ландшафтные услуги, фитнес и красота.

Какая сумма гранта

Победители конкурса получат денежную помощь в размере до 2510 евро, в национальной валюте Украины это около 105 тысяч гривен, а также мониторинг поддерживаемых микробизнесов.

Кто может участвовать

Принять участие в программе могут следующие приоритетные категории:

  • перемещенные лица, бизнес которых был поврежден во время боевых действий;
  • лица и семьи, непосредственно пострадавшие от конфликта, в том числе те, бизнес которых был поврежден или разрушен;
  • ветераны (при предъявлении удостоверения участника боевых действий на территории Украины после 2014 года);
  • женщины, которые были перемещены в результате конфликта и сейчас проживают в другом регионе или на другой территории;
  • женщины, являющиеся главой домохозяйства из-за того, что их мужчина находится на военной службе, служит или получил ранение;
  • лица с инвалидностью с подтвержденным статусом инвалидности.

Конечный срок подачи заявок - 31 мая 2024 года.

Заполнить заявку на участие и получить более подробную информацию об условиях конкурса можно по ссылке.

Напомним, ранее мы сообщали, что аграрии могут бесплатно получить семена кукурузы для посева.

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