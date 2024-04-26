Предприниматели в Харькове и области могут получить микрогрант от государства. Кабмин увеличил размер
Кабинет министров внес изменения в порядок предоставления микрогрантов на создание или развитие собственного бизнеса. В частности, был увеличен их размер и изменены условия получения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля, представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука и Минэкономики.
По словам Шмыгаля, Кабмин вдвое увеличил сумму микрогрантов для Харькова и Харьковской области. Теперь их размер будет составлять до 500 тысяч гривен для одного гражданина, который решит начать собственное дело.
В то же время Мельничук пояснил, что также была предусмотрена возможность получения микрогранта в размере 75 тысяч гривен. Это возможно в случае обязательства физического лица зарегистрироваться физическим лицом-предпринимателем.
Кроме этого был дополнен перечень сведений, которые должен указывать получатель микрогрантов/грантов в заявлении, данными о принадлежности к категории лиц с инвалидностью, категории внутренне перемещенных лиц.
Среди других изменений, которые внесены в программу «Собственное дело» и программы грантов для ветеранов и второго из их супругов:
- предоставлена возможность получить грант для ветеранов лицам из состава добровольческих формирований;
- обеспечено принятие решения о предоставлении микрогранта/гранта Государственным центром занятости с учетом подтверждения получателем отсутствия данных, в случае получения из автоматизированных систем информации о наличии судебных дел, исполнительных производств, ареста/конфискации активов, налогового долга;
- предоставлена возможность получателю подтверждать уплату налогов, ЕСВ (в частности за трудоустроенных в соответствии с условиями предоставления микрогрантов/грантов лиц) путем представления в Государственный центр занятости соответствующих сведений в случае, когда по результатам информационного обмена между Государственной службой занятости, Пенсионным фондом Украины и ГНС такая информация отсутствует;
- улучшены условия использования получателем средств микрогранта/гранта путем определения случаев, которые не будут считаться нецелевым использованием средств;
- предоставлена получателю возможность изменить целевое назначение микрогранта/гранта путем подачи соответствующего заявления в региональный центр занятости или через кабинет получателя на Порталі.Дія.
Что такое гранты и как они помогают открыть собственное дело – читайте в материале РБК-Украина.
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