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С 1 июля справку ВПЛ могут аннулировать: кого и почему будут проверять

Пятница 27 июня 2025 13:59
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С 1 июля справку ВПЛ могут аннулировать: кого и почему будут проверять Фото: Переселенцы в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

С 1 июля Министерство финансов ежемесячно будет проверять, находились ли внутренне перемещенные лица (ВПЛ) за пределами Украины более 90 дней. В случае подтверждения - справку ВПЛ могут отменить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета министров №376.

Когда могут отозвать справку ВПЛ

Если окажется, что лицо непрерывно находилось за границей более 90 календарных дней, проводится дополнительная проверка. Если подтвердится выезд на постоянное место жительства за границу - справку могут аннулировать.

Однако стоит помнить, что в 90-дневный срок не засчитываются дни, проведенные за границей:

  • в служебной командировке;
  • на лечении, реабилитации или оздоровлении детей;
  • во время стажировки;
  • в связи со смертью родственника или уходом за больным ребенком;
  • из-за пребывания в больницах, судах или правоохранительных органах.

Все эти обстоятельства должны быть официально подтверждены документально.

Как восстановить справку

Если справку отменили, но человек вернулся в Украину, ее можно восстановить - на основании личного заявления.

Изменения вступают в силу с 1 июля 2025 года.

Ранее РБК-Украина писало, что внутренне перемещенные лица, которые получали пособие на проживание, но выехали за границу, могут возобновить выплаты после возвращения в Украину. Для этого нужно повторно зарегистрироваться как ВПЛ и соответствовать установленным критериям, в частности быть лицом с инвалидностью, пенсионером, беременной или соответствовать условиям для выплат на семью. Выплаты могут возобновить на 6 месяцев.

Также мы рассказывали об обновлении правил для внутренне перемещенных лиц с апреля 2025 года. Теперь военные могут получить статус ВПЛ, изменены и требования к адресу проживания, усилен контроль за пребыванием за границей, а также предусмотрено временное прекращение выплат в случае получения субсидии на аренду.

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