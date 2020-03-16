ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Майже 1,8 тис. українців просять евакуювати їх з-за кордону, - Кулеба

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 16:32
Майже 1,8 тис. українців просять евакуювати їх з-за кордону, - Кулеба
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

За словами Дмитра Кулеби, МЗС розробляє стратегію, щоб повернути всіх українців додому

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що станом на ранок понеділка, 16 березня, в посольствах та консульствах України за кордоном зареєструвалася 1791 особа, які попросили допомогти виїхати з країни перебування. Про це він повідомив в ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому Кулеба зазначив, що МЗС перебуває у тісному діалозі з Міністерством інфраструктури України, Державною прикордонною службою.

"Ми складаємо повну картину - де, хто з наших громадян де знаходиться, і аналізуємо, яким чином допомогти їм звідти дістатися до України", - заявив міністр.

Також він додав, що більшість європейських країн зараз активно закривають кордон, через що рух транспорту ускладнюється.

"Ми шукаємо найрізноманітніші шляхи. Мова йде і про розробку моделей, які дозволять вивозити людей літаком... Я говорив з міністром інфраструктури, який зараз проводить нараду з цього приводу. Ведемо переговори з нашими партнерами, щоб дозволяли транзит українських громадян, що, умовно кажучи, застрягли в Польщі, у Франції, і не можуть доїхати до Польщі через зачинені кордони...", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, в ніч на 17 березня Україна повністю обмежує авіасполучення у зв'язку з пандемією коронавіруса у світі. Президент Володимир Зеленський закликав українців повернутися з-за кордону до відповідної дати, оскільки потім такої можливості у них не буде.

Водночас, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" різко підняла ціни на квитки за добу до закриття кордону України.

У Маріуполі з підозрою на коронавірус госпіталізували дитину У МЗС пообіцяли допомогти українцям, які застрягли за кордоном через коронавірус
Новини України Дмитро КулебаМЗСКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся