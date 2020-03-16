Майже 1,8 тис. українців просять евакуювати їх з-за кордону, - Кулеба

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

За словами Дмитра Кулеби, МЗС розробляє стратегію, щоб повернути всіх українців додому

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що станом на ранок понеділка, 16 березня, в посольствах та консульствах України за кордоном зареєструвалася 1791 особа, які попросили допомогти виїхати з країни перебування. Про це він повідомив в ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому Кулеба зазначив, що МЗС перебуває у тісному діалозі з Міністерством інфраструктури України, Державною прикордонною службою.

"Ми складаємо повну картину - де, хто з наших громадян де знаходиться, і аналізуємо, яким чином допомогти їм звідти дістатися до України", - заявив міністр.

Також він додав, що більшість європейських країн зараз активно закривають кордон, через що рух транспорту ускладнюється.

"Ми шукаємо найрізноманітніші шляхи. Мова йде і про розробку моделей, які дозволять вивозити людей літаком... Я говорив з міністром інфраструктури, який зараз проводить нараду з цього приводу. Ведемо переговори з нашими партнерами, щоб дозволяли транзит українських громадян, що, умовно кажучи, застрягли в Польщі, у Франції, і не можуть доїхати до Польщі через зачинені кордони...", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, в ніч на 17 березня Україна повністю обмежує авіасполучення у зв'язку з пандемією коронавіруса у світі. Президент Володимир Зеленський закликав українців повернутися з-за кордону до відповідної дати, оскільки потім такої можливості у них не буде.

Водночас, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" різко підняла ціни на квитки за добу до закриття кордону України.